Projeto Criança Faz Arte termina hoje

Uma Jornada Criativa no Museu de Arte Contemporânea

O Museu de Arte Contemporânea (MAC) estará repleto de arte e criatividade nas próximas semanas, com a Exposição “Criança Faz Arte”, que acontecerá de 29 de junho a 30 de julho. Além disso, durante o mês de julho, haverá a Oficina de Férias para crianças de 6 a 12 anos.

A Exposição “Criança Faz Arte” estará aberta de segunda a sexta-feira, das 08h às 11h e das 13h às 17h. Aos sábados, o horário de visitação será das 08h às 11h.

Já a Oficina “Criança Faz Arte” será realizada nas terças e quintas-feiras do mês de julho, no período matutino das 09h às 10h e no período vespertino das 14h às 15h. Essa oficina é destinada a crianças de 6 a 12 anos e proporcionará atividades que exploram diversas formas de expressão artística, como desenhos, pinturas, gravuras, modelagem em argila, colagem, papietagem e construção de objetos com materiais reutilizáveis.

O objetivo dessas atividades é criar um ambiente lúdico e educativo para as crianças, permitindo que elas explorem sua imaginação e habilidades artísticas. Se você estiver em Jataí, não perca a oportunidade de prestigiar a Exposição “Criança Faz Arte” e participar da Oficina de Férias no Museu de Arte Contemporânea.