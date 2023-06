Vereador exige que prefeitura apresente cronograma de pavimentação da cidade

Durval propõe revitalização da praça do bairro Estrela Dalva

Por Francisco Cabral

O vereador Durval Júnior propôs à administração municipal a revitalização completa da praça do bairro Estrela Dalva. Ele informa que a vegetação alta tomou conta do local e o parquinho infantil está abandonado. “Os brinquedos estão quebrados e sem pintura adequada, sendo necessária ainda a reposição de areia no parque e instalação de uma cerca no local, para evitar que animais, como cachorros e gatos, tenham acesso ao seu interior”, disse ele. “A iluminação do local está precária, sendo necessário também reparo, dando preferência para instalação de luminárias com lâmpadas LED. Ressalta-se ainda a importância de instalação de bancos, para que os frequentadores da referida praça possam sentar-se e aproveitar o ambiente”.

Carlinhos requer cronograma de pavimentação e recapeamento

O vereador Carlinhos Canzi requereu ao executivo o cronograma e as prioridades de recapeamento e serviços de pavimentação asfáltica, conforme as leis municipais 4.381, 4.337 e 4.239, todas de 2021. Essas matérias foram aprovadas na Câmara Municipal e autorizaram a prefeitura a contratar crédito junto a Caixa Econômica Federal e Banco do Brasil no valor total de R$ 80 milhões. “Com relação aos contratos junto à Caixa Econômica, o crédito é para recapeamento de CBUQ e no crédito do Banco do Brasil é para CBUQ e PMF (pré-misturado a frio)/lama asfáltica ou micropavimento”, informou ele.

Deuzair reivindica faixa para pedestres em frente a colégio

O vereador Deuzair Parente reivindicou à SMT a implantação de uma faixa elevada para pedestres na Rua Vista Alegre e na Rua Tocantins, no setor Planalto, em frente ao colégio Dinâmico. “Devido ao grande movimento de crianças e adolescentes fazendo a travessia de tais ruas para chegar até a entrada do colégio, se faz necessária e urgente a implantação das faixas de pedestre elevadas, com o intuito de dar mais segurança e assim resguardar a integridade física e a vida dos estudantes”, alertou.