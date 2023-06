É insustentável a quantidade de resíduos produzidos no planeta, afirma Marina Silva

“Os resíduos estão no centro do debate global acerca de mudanças climáticas, tanto é que a ONU acabou de criar um conselho específico para tratar do tema, ligado diretamente ao seu Secretário Geral."

"A natureza nos entrega nutrientes, minerais, água, alimentos, oxigênio, mas o que damos em troca?" A reflexão foi proposta pela ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, durante o lançamento da AGIR - Aliança Nacional pela Gestão, Recuperação e Reciclagem de Embalagens e pela Circularidade dos Resíduos. Na ocasião, ela lembrou que a produção de resíduos é inevitável, mas que é necessário pensar na reutilização dos mesmos.

“Uma vez que não puderem exercer sua função inicial, devemos reciclar. E quando não puderem mais ser reaproveitados, precisamos destinar para o descarte correto. O atual presidente está priorizando a pauta ambiental como algo transversal, olhando para cada questão, incluindo a gestão de resíduos”, pontua a ministra.

O Brasil é responsável pela produção de 27,7 milhões de toneladas anuais de resíduos recicláveis, de acordo com a edição 2022 do Panorama dos Resíduos Sólidos, e possui um potencial enorme para ampliar os índices de reciclagem no país e liderar esse tema no mundo.

A AGIR é composta por 39 instituições, entre elas entidades de representação de empresas do setor produtivo do país, representações de catadoras e catadores de materiais recicláveis, instituições públicas da área ambiental, entidades gestoras de logística reversa e organizações da sociedade civil ligadas ao tema, com atuação nacional e internacional. Nasceu como um espaço de diálogo e compartilhamento de experiências, além de formulação, proposição e divulgação de medidas e ações que colaborem para atividades relacionadas à recuperação e reciclagem das embalagens.

“Os resíduos estão no centro do debate global acerca de mudanças climáticas, tanto é que a ONU acabou de criar um conselho específico para tratar do tema, ligado diretamente ao seu Secretário Geral. A AGIR será uma referência no país para avançar com políticas que garantam a circularidade dos resíduos, diminuindo impactos ambientais e promovendo inclusão social que os resíduos trazem com a participação dos catadores de materiais recicláveis", conclui Dione Manetti, presidente do Instituto Pragma e um dos articuladores para criação da AGIR.

O evento reuniu membros da Aliança, além de representantes de órgãos públicos, setor privado e sociedade civil, assim como representantes do MTE e do MDIC. O deputado federal Elvino Bohn Gass, vice-líder do Governo no Congresso Nacional, também compareceu ao lançamento.