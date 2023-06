Produtores de cana-de-açúcar aprovam Plano Safra, mas questionam taxas de juros

A ORPLANA é a maior organização de produtores de cana-de-açúcar do Brasil e do mundo. A entidade participou do lançamento do Plano Safra 2023/2024, realizado na terça-feira (27) em Brasília, em que o Governo Federal anunciou a liberação de R$ 364,2 bilhões para apoiar a produção agropecuária nacional de médios e grandes produtores rurais, um aumento de 26,8% em relação à edição 2022/23 do programa.

A ORPLANA afirma que é favorável ao projeto anunciado pelo Governo. “O agronegócio está em um momento de pujança e intensivo em capital. Neste contexto, a cana-de-açúcar e seus produtores utilizam muitos recursos para seus investimentos para fazer uma excelente safra de cana e o Brasil crescer. Por isso que este crescimento de 26,8% no volume financeiro é bem visto”, afirma Gustavo Rattes de Castro, presidente da ORPLANA.

A organização ressalta a necessidade da equalização de juros, que impactam diretamente os produtores de cana. “Entendemos os esforços do Governo neste novo Plano Safra, mas a questão da equalização dos juros precisa melhorar. Ter linhas com taxas em dois dígitos pesa para o produtor”, reforça Castro.

As taxas de juros, inclusive, foram alvo de críticas do ministro da Agricultura e Pecuária, Carlos Fávaro, que questionou fortemente a manutenção dos juros de 13,75% da taxa Selic, afirmando que está fora do contexto mundial e que prejudica o desenvolvimento do país.

Sustentabilidade

Além do volume financeiro maior, o Plano Safra 2023/2024 também trouxe o incentivo à sustentabilidade, por meio da redução da taxa de juros a produtores que adotarem práticas de conservação e preservação do meio ambiente. “As entidades que compõem a ORPLANA serão beneficiadas com esta novidade, já que prioriza com rigor as práticas sustentáveis em todos os processos de produção”, afirma José Guilherme Nogueira, CEO da entidade, que responde por mais de 700 mil hectares de produção da cultura no Brasil.

A ORPLANA concorda com a diretriz da ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, de que é possível aumentar a produção com foco na sustentabilidade. Tanto que atua, investe e desenvolve projetos que tragam conhecimento e educação para que cada vez mais os produtores de cana do Brasil tenham a preservação e valorização da agricultura sustentável como pilares.

ORPLANA em números

Com 32 associações localizadas no Sudeste, Goiás, Minas Gerais, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, que juntas representam mais de 700 mil hectares de cana-de-açúcar plantada, a ORPLANA movimentou com seus produtores associados mais de R$ 13 bilhões em 2022/23, o que representa 27% da cana dos produtores da região centro-sul do país.

O objetivo da entidade é defender os interesses do produtor da cultura no Brasil, levar conhecimento para incentivar a produção ética, sustentável e rentável.