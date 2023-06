Goiás terá mais estabilidade e segurança energética

São Paulo, junho de 2023 – A Goyaz Transmissão de Energia, subsidiária da Sterlite Power Brasil, já está operando em sua totalidade. Todo o conjunto dos três ativos já está em operação comercial e integrado ao Sistema Interligado Nacional (SIN).

Goyaz conta com uma linha de transmissão de 150km entre as cidades de Edeia e Cachoeira Dourada, a subestação de Pirineus e a instalação de um Compensador Estático de Reativo (CER) na subestação de Barro Alto 2. A SE Pirineus 345/230 kV 600MVA já estava concluída desde o final de 2022 e aguardava autorização para ser energizada, o que aconteceu em maio de 2023, integrando Goyaz completamente ao SIN.

“A SE Pirineus tem papel importante no reforço da estabilidade no tronco de transferência energética entre as regiões Norte e Sul do país, além de aumentar a segurança do fornecimento na região central do Estado de Goiás”, explica Ítalo David, Diretor Técnico da Sterlite Power Brasil.

O CER, na subestação Barro Alto 2, localizada na cidade de Barro Alto, a 190 km de Goiânia, entrou em operação em fevereiro desse ano, apesar de a subestação também já estar pronta desde setembro de 2022. “Estávamos aguardando a aprovação da documentação técnica necessária para iniciar a operação comercial de forma definitiva”, conta Jell Lima de Andrade, Diretor de Projetos da Sterlite Power Brasil. A SE Barro Alto 2 tem o objetivo de garantir a estabilidade e segurança do sistema de transmissão nos Estados de Goiás e Distrito Federal.

ESG – Empenhada em aplicar medidas voltadas para as práticas de ESG, a Sterlite Power Brasil concluiu as obras de Goyaz e a integração dos ativos ao SIN com excelentes índices de Saúde, Segurança e Qualidade e respeitando as regulamentações de Meio Ambiente. O cuidado com o bem-estar físico dos colaboradores e parceiros e a preocupação constante em preservar o meio ambiente e com a sociedade em geral permeiam todas as concessões da empresa.

Sobre a Sterlite Power Brasil

A Sterlite Power é líder no desenvolvimento e fornecimento de soluções em infraestrutura de transmissão de energia do setor privado com projetos que cobrem aproximadamente 13.700 km de circuito de linhas de transmissão na Índia e no Brasil. O portifólio da companhia inclui condutores de energia de alto desempenho, cabos EHV e OPGW. A Sterlite fornece soluções sob medida para a atualização e aumento de projetos de infraestrutura de transmissão existentes. É o patrocinador do IndiGrid, o primeiro Fundo de Investimento em Infraestrutura do setor de energia da Índia (“InvIT”), listado no BSE e NSE. A empresa também foi reconhecida no The Economic Times Innovation Awards 2020 e recebeu prêmios da International Project Management Association (IPMA).