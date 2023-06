Avenida Joaquim Cândido está interditada para recapeamento em CBUQ

A Prefeitura de Jataí informa que começou nesta quarta-feira (28/06), o recapeamento com Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ) da Avenida Joaquim Candido. A primeira etapa iniciada hoje é a fresagem, que é a remoção do asfalto antigo. Estima-se que o recapeamento seja concluído até quinta-feira (29/06).

Pedimos a compreensão e colaboração de todos os moradores e usuários dessa via, pois as obras podem causar alguns imprevistos, como desvios no trânsito e restrição de acesso em alguns trechos.