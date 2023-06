Vereadora pede instalação de câmeras de vigilância na UFJ

Câmara realiza última temporada de sessões ordinárias do semestre

Por Francisco Cabral

Terá início nesta quarta-feira, dia 28, às 8h30min, no plenário João Justino de Oliveira, a segunda temporada de sessões ordinárias da Câmara Municipal de Jataí em junho. Também estão previstas reuniões plenárias para os dias 29 e 30, às 8 horas. Todas serão transmitidas ao vivo pela TV e pela Rádio Câmara, por meio do site www.jatai.go.leg.br, do canal no YouTube e das redes sociais do legislativo jataiense.

Abimael requer abertura de rua no setor Bela Vista

O vereador Abimael Silva requereu à administração municipal a abertura da Rua Doutor Júlio Cunha, no setor Bela Vista, para interligação com a Rua 3, no setor Santo Antônio. “A intenção é ligar as duas vias, além de viabilizar o acesso entre os dois setores”, explicou. “A expansão da rua em questão contribuirá para com o fluxo do trânsito, viabilizando a chegada dos veículos até a outra via. Trata-se de uma demanda antiga e corriqueira dos cidadãos daquela região, que necessitam desta melhoria para que possam se locomover de forma mais simples”.

Marina solicita câmeras de segurança na UFJ

A vereadora Marina Silveira solicitou ao executivo a instalação de câmeras de videomonitoramento na entrada principal da Universidade Federal de Jataí (UFJ) - Câmpus Riachuelo, com cobertura ampla ao ponto de ônibus dos universitários. A intenção é gerar mais segurança e tranquilidade aos universitários que utilizam o transporte público diuturnamente para se deslocar ao Câmpus Jatobá. “Nossos universitários relatam que tem ocorrido várias situações que assustam e os colocam inseguros nos horários de pouco movimento naquela região, como antes das 7 horas da manhã e depois das 22 horas, horários em que tem surgido indivíduos estranhos com ameças de furtos de celulares e até mesmo violência contra os universitários”, informou ela. “Somos conscientes da triste situação de violência que vivemos e o quanto as instituições educacionais têm sido alvo da mesma. A vulnerabilidade torna-se maior principalmente nos horários citados acima e por estarem ali muitos jovens desprovidos de defesa pessoal. Nosso requerimento visa buscar mecanismos para amenizar a sensação de insegurança existente entre os universitários naquela localidade, pois a utilização de equipamentos eletrônicos com câmeras de videomonitoramento inibe, identifica e detecta ações criminosas sem a participação direta do elemento humano, resguardando e assegurando a tranquilidade dos universitários”.

Mantelli quer Colégio Tecnológico em Jataí

O vereador Vicente Mantelli reivindicou à Secretaria de Estado da Retomada a implantação de uma unidade do Cotec (Colégio Tecnológico) em Jataí. A gestão dos Colégios Tecnológicos de Goiás (Cotecs) é realizada por meio de um convênio firmado entre a Secretaria da Retomada, a Universidade Federal de Goiás (UFG) e a Fundação RTVE. Com 17 unidades espalhadas pelo estado, os Cotecs ofertam cursos nas modalidades presencial, online e EaD, em diferentes turnos e com várias durações. “A variedade de ofertas e a facilidade de acesso vão ao encontro do objetivo do convênio, que é garantir que cada vez mais goianos tenham acesso à profissionalização gratuita e de qualidade”, declarou o parlamentar.

Adilson requer calçada em torno do campo do bairro Mauro Bento

O vereador Adilson Carvalho sugeriu à prefeitura a construção de calçada em volta do campo de futebol do bairro Mauro Antônio Bento. “O local está servindo para o descarte inapropriado de lixo, as pessoas têm jogado rejeitos de toda espécie, como lixo doméstico e até animais mortos”, informou ele. “Com o período chuvoso e o acúmulo de lixo, a proliferação de mosquitos da dengue e outros insetos tende a aumentar, causando diversas doenças. Dessa forma, entende-se que a implantação de uma calçada em torno do campo servirá tanto para solucionar esse problema como para embelezamento do local, onde as pessoas poderão fazer suas caminhadas e praticar outras atividades físicas”.