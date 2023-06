Intervenções na BR-364/GO facilitam escoamento da produção do sudeste goiano

Principal rota para o escoamento de grãos do sudoeste goiano, a BR-364/ GO está renovada. O Governo Federal, por meio do Ministério dos Transportes, concluiu a recuperação de 60 quilômetros da estrada, entre os municípios de Jataí e Santa Rita do Araguaia. Ao todo, o Governo Federal investiu na execução das melhorias aproximadamente R$ 55,5 milhões. Os serviços foram executados por equipes do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT).

O orçamento previsto para investimento nas rodovias federais em Goiás é de aproximadamente R$ 910 milhões neste ano: recursos a serem aplicados em obras e serviços de manutenção. Os valores contemplam empreendimentos como o Contorno de Jataí, na BR-060/GO; a Ponte Luiz Alves, na BR-080/GO, e a pavimentação da BR-080/GO.

As melhorias na BR-364/GO representam investimento estratégico do Governo Federal em uma região que não para de crescer – destaque no estado na produção de milho e soja, tornando-se ainda atrativa para a indústria alimentícia. São 32 quilômetros de pistas restauradas entre as cidades de Jataí e Mineiros, e mais 28 quilômetros de Mineiros a Santa Rita do Araguaia.

Nos dois segmentos foram realizados fresagem do pavimento, recomposição com concreto asfáltico, microrrevestimento e sinalização horizontal. Além de facilitar o transporte de cargas, a conclusão das obras na BR-364/GO torna o trânsito mais fluído, reduz o tempo de viagens e assegura mais conforto e segurança aos usuários.

Com informações da Coordenação-Geral de Comunicação do DNIT