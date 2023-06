Aconteceu na Câmara Municipal de Jataí

Mantelli solicita publicação de edital de programa habitacional

Por Francisco Cabral

O vereador Vicente Mantelli solicitou à Agência Goiana de Habitação (Agehab) a publicação do edital de inscrição ao programa Pra ter Onde Morar, etapa Jataí. “Esperamos que a Agehab tenha sensibilidade para com a comunidade jataiense, em especial com as famílias de baixa renda que necessitam ser assistidas pelas políticas públicas de moradia e dignidade, vez que a governança estadual já anunciou a contemplação ao município com a construção de moradias através desse programa, faltando a publicação do edital de inscrições”, afirmou. “Vale ressaltar que através do parlamentar que os dirige este pedido, e do prefeito municipal, Jataí foi o primeiro município goiano a apresentar demanda, dados demográficos e atender as condições para a inclusão ao programa”.

Marcos Patrick: placas devem ter conteúdo histórico

O vereador Marcos Patrick sugeriu à administração municipal que sejam feitas placas informativas, para serem afixadas em áreas públicas, antes da inauguração, contando um pouco da história do homenageado que nomeia o local a ser entregue. “Homenagem é uma palavra que define retribuição de honra, agradecimento, tornar público com um ato de gratidão algum favor que foi prestado por alguém ou agradecimento por mérito a uma atividade reconhecida como de grande valor, a partir de um julgamento moral”, explicou. “A ideia de homenagem é central na presente reflexão, porque funciona como indicativo de que nominar um espaço público não é algo banal ou mero ato administrativo de rotina; envolve aspectos sensíveis da memória coletiva, inseridos no âmbito do patrimônio cultural, que tem adquirido um protagonismo na (re)construção do passado”.

Genilson defende curso municipal para vestibulares

O vereador Genilson Santos propôs ao executivo a criação de um curso municipal preparatório para vestibulares, em parceria com as instituições de ensino superior sediadas no município, destinado a alunos da rede pública de ensino. “Por diversos motivos, estudantes que concluem o ensino médio em escolas públicas se sentem despreparados para competir em igualdade com estudantes oriundos de escolas particulares”, lembra ele. “Pensando em oportunizar meios para que esses estudantes possam se preparar para os processos seletivos das instituições de ensino superior é que estamos propondo a criação desse curso municipal preparatório, a ser ministrado aos sábados, de forma gratuita”.

Marina pede extensão de asfalto em rua do bairro Sodré

A vereadora Marina Silveira requereu à prefeitura a extensão de pavimentação asfáltica, com sinalização adequada, e implantação de poste de energia com luminária na Rua P-4, quadra 15, no bairro Sodré. “A via não está contemplada em sua totalidade com asfalto, causando, com isso, inúmeros prejuízos aos moradores daquela região, pois a ausência do benefício impede investimentos naquele espaço, não há sinalização adequada e muito menos possibilidade de implantar comércio e calçadas nas portas das residências”, ponderou.