Fim do mistério! Submarino do Titanic é encontrado após quatro dias e cinco mortes são confirmadas.

Por João Maturana

A Guarda Costeira dos Estados Unidos e a Ocean Gate confirmaram que cinco passageiros do Titan, que estavam na expedição do submarino que foi em direção aos destroços do Titanic, foram encontrados nesta quinta-feira (22). Partes da embarcação também foram encontradas a 500 metros de onde estão localizados os restos do navio que deu origem ao clássico filme.

De acordo com informações do Daily Mail, a parte frontal do submarino e sua tampa traseira foram encontradas por um veículo similar que é operado remotamente. Isso acabou com as esperanças de quem acreditava que o grupo ainda podia estar vivo.

Vítimas de submarino do Titanic morreram de que?

Sendo assim, é possível afirmar que o submarino sofreu uma rachadura, culminando na morte dos cinco indivíduos. De acordo com o portal, eles morreram instantaneamente.

A CNN, por sua vez, afirma que os pedaços dos destroços foram encontrados a 12.500 pés debaixo d'água, o que seria algo em torno de 1.600 pés da proa do naufrágio.

Empresa dona do submarino Titanic faz declaração após mortes

Até o momento, as autoridades responsáveis não conseguiram descobrir se a tripulação conseguiu chegar até o Titanic, de fato, ou se eles morreram antes de ver os restos da embarcação. Vale lembrar, que cada passageiro pagou $250,000 para viver essa aventura.

A OceanGate disse, em um pronunciamento oficial: "Agora nós acreditamos que o nosso CEO Stockton Rush, Shahzada Dawood e seu filho, Suleman Dawood, Hamish Harding e Paul Henri-Nargeolot infelizmente se foram. Esses homens eram verdadeiros exploradores que compartilharam um aspecto de aventura e paixão profunda por explorar e proteger os oceanos do mundo"

"Nossos corações estão com estas cinco almas e cada membro das suas famílias durante este tempo tão trágico. Nós lamentamos a perda de vida e alegria que eles traziam para todos que conheceram".

Fonte: Purepeople