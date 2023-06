A pressão para liberar Anel Viário sobe

Vereadores pedem liberação do anel viário

Por Francisco Cabral

Em requerimento coletivo, os vereadores de Jataí solicitaram ao Dnit de Goiás a imediata liberação do tráfego no anel viário, trecho entre as rodovias BR-158 e BR-364. “A sociedade jataiense anseia pela entrega da obra por questões econômicas e de infraestrutura, tendo em vista que tanto as atividades ligadas ao agronegócio, principal mola propulsora da economia local, e que demanda desta logística para otimizar o escoamento da produção, quanto os munícipes que necessitam transitar naquela via”, explicaram.

“Protestamos ainda contra toda e qualquer tentativa de politização da entrega deste importante benefício, vez que o único objetivo da classe política municipal – registre-se: vereadores e prefeito – conflui em ombrear todos os esforços para que a referida obra seja imediatamente liberada”.

Durval sugere wi-fi gratuito em nova praça

O vereador Durval Júnior sugeriu à administração municipal a instalação de ponto de wi-fi gratuito na Praça João Luiz do Prado, recém-inaugurada no bairro Nossa Senhora de Fátima. “Jataí possui o projeto Cidade Inteligente, que visa promover a inclusão digital da população, criando assim um município mais conectado e, com novo ponto de wi-fi gratuito na Praça João Luiz do Prado, serão beneficiados de maneira significativa os frequentadores do local, que vêm solicitando esse benefício”.

Alessandra quer redutores de velocidade em pontos estratégicos

A vereadora Alessandra Oliveira reivindicou à SMT a instalação de redutores de velocidade, preferencialmente por fiscalização eletrônica, em pontos estratégicos de Jataí. “A real causa de tantos acidentes que têm ceifado tantas vidas é a imprudência e o desrespeito que muitos motoristas fazem às leis de trânsito”, afirmou ela. “É verdade que muito tem sido feito, em especial na manutenção das vias e na educação da população, entretanto, acreditamos que para coibir essas imprudências por parte de alguns motoristas, se faz necessária a instalação de radares de velocidade e de sistemas de videomonitoramento online, conforme dispõe a Resolução 909, de 28 de março de 2022, do Conselho Nacional de Trânsito (Contran). Assim, julgamos ser de extrema importância e necessidade que a administração pública valendo-se de suas prerrogativas providencie a instalação desses mecanismos de fiscalização e controle de trânsito, principalmente nos locais próximos a escolas, igrejas, hospitais ou de grande circulação de veículos e transeuntes”.

Carlinhos requer cronograma de pavimentação e recapeamento

O vereador Carlinhos Canzi requereu ao executivo o cronograma e as prioridades de recapeamento e serviços de pavimentação asfáltica, conforme as leis municipais 4.381, 4.337 e 4.239, todas de 2021. Essas matérias foram aprovadas na Câmara Municipal e autorizaram a prefeitura a contratar crédito junto a Caixa Econômica Federal e Banco do Brasil no valor total de R$ 80 milhões. “Com relação aos contratos junto à Caixa Econômica, o crédito é para recapeamento de CBUQ e no crédito do Banco do Brasil é para CBUQ e PMF (pré-misturado a frio)/lama asfáltica ou micropavimento”, informou ele. “Considerando a importância de nossa cidade no cenário econômico regional e nacional, considerando que nossos habitantes merecem nas vias de tráfego da cidade ter o conforto de uma pavimentação de primeiro mundo, que é o recapeamento asfáltico com CBUQ (Concreto Betuminoso Usinado à Quente), o que possibilita uma capa asfáltica de qualidade superior, melhorando as condições de rolamento e prolongando sua vida útil, além do conforto. O encaminhamento do cronograma de execução destes serviços possibilitará a este parlamentar o acompanhamento destas operações e cumprir com as atribuições que a atividade parlamentar confere”.

Deuzair solicita recapeamento de ruas do Jardim Goiás

O vereador Deuzair Parente solicitou à prefeitura o recapeamento das ruas N3 e N13, no Jardim Goiás. “A situação crítica do asfalto dessas vias compromete a segurança de motoristas e pedestres que precisam utilizá-las”, ponderou. “Diante disso e dos reiterados pedidos de moradores recebidos em meu gabinete, inquestionável a necessidade e urgência no aludido recapeamento das vias mencionadas, com o intuito de zelar não só por um local bonito e agradável para se viver, mas sobretudo promover segurança aos condutores de veículos e pedestres”.