Mais de mil bovinos morrem de frio;

Mortes dos bovinos que causou prejuízo milionário, ocorreram principalmente, no Pantanal sul-mato-grossense.

Os animais possuem grande sensibilidade as oscilações rápidas da temperatura. Segundo as primeiras informações obtidas, cerca de 1.071 cabeças de gado morreram de frio em Mato Grosso do Sul, desde quarta-feira (14). A Agência Estadual de Defesa Sanitária Animal e Vegetal (Iagro) estima que o prejuízo tenha sido de cerca de R$ 3 milhões para os produtores rurais.

A chegada da massa de ar frio que derrubou as temperaturas em todo o país causou prejuízo para os pecuaristas de Mato Grosso do Sul. As mortes ocorreram principalmente na região da Nhecolândia, no Pantanal sul-mato-grossense. Equipes da Iagro estão percorrendo as propriedades onde há suspeitas de morte por condições climáticas.

Até o momento, foram confirmadas 1.071. Número se aproxima de outros casos semelhantes que ocorreram na região em anos anteriores.

O fazendeiro, que prefere não ser identificado, disse que os animais estavam arrendados para irem ao Pantanal quando as águas baixassem na vazante e seriam usados para criação e gado de corte. Segundo ele, os bezerros tinham entre cinco e oito meses de idade. O fazendeiro relatou que os animais começaram a ser enterrados. Cada animal pesa cerca de 200 quilos e o transporte está sendo feito com uma pá carregadeira.

