Por Paulo Seth

Outro dia estava debatendo com um Argentino sobre a legalidade da guerra das Malvinas (Falkland) que os Argentinos patriotas insistem que lhes pertence, apesar delas terem sido descobertas por Franceses, colonizadas na maior parte do tempo por Ingleses e em centenas de anos desde sua descoberta eles terem sido habitadas por Argentinos apenas por poucos anos (que quase morreram de fome tentando).

Ele dizia que segundo o tratado de Tordesilhas (que os Brasileiros devem lembrar das aulas de historia) que foi assinado quando a Argentina nem existia como Pais ainda, as ilhas eram deles.

Agora imagina nessa retorica histórica se eles fossem uma potencia bélica como a Rússia, governada pelos mesmo ditadores militares dos anos 80... Imagina também que a tomada das Malvinas tivesse sido bem sucedida e eles reivindicassem o Uruguai e o Rio Grande do Sul como território deles, dizendo que o Brasil é governado por Nazistas (o que não estava muito longe de ser realidade na época Bolsonaro) e que eles tem um direito histórico e divino a estas terras.

Dai eles invadem o Uruguai e o RS, mas não param por ai... avançam com milhares de tanques em direção a Brasília bombardeando as principais capitais Brasileiras com misseis, helicópteros e aviação de guerra. Conseguiu imaginar essa realidade?

Os Russos não tem direito de estar onde estão. Se não saírem por bem, resta apenas expulsa-los pelos mesmos meios que usam na invasão: Violência! Putin achou que seria um passeio no parque e se deu mal. Ambos os povos vão sofrer horrores por causa desse fdp e seus cupinchas.