Muitos idosos tomam vários medicamentos

Por Rubens de Fraga Júnior (foto)

Professor de Gerontologia da Faculdade Evangélica Mackenzie do Paraná (FEMPAR) e médico especialista em Geriatria e Gerontologia pela Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia (SBGG).

A Sociedade Americana de Geriatria (AGS) lançou a atualização de 2023 dos Critérios de Beers da AGS para uso de medicamentos potencialmente inapropriados em idosos. O AGS Beers Criteria serve como uma lista abrangente de medicamentos que as pessoas idosas devem evitar ou considerar usar com cautela, porque muitas vezes apresentam riscos desnecessários para essa população. Dado que, de acordo com o National Center for Health Statistics, Estados Unidos (NCHSUS), mais de 88% dos idosos usam pelo menos uma receita e mais de 66% usam três ou mais em um determinado mês. Os critérios AGS Beers são uma importante ferramenta clínica, educacional e de garantia de qualidade para médicos em todas as disciplinas e para o sistema de saúde como um todo.

"Os medicamentos têm um papel vital a desempenhar para nos ajudar a permanecer saudáveis, ativos e engajados em nossas comunidades", disse Donna M. Fick, Ph.D., GCNS-BC, FGSA, FAAN, AGSF, presidente eleito da AGS e membro do AGS Beers Criteria Expert Panel. "O 2023 AGS Beers Criteria é baseado nas melhores evidências disponíveis e apoia a tomada de decisão centrada na pessoa que leva em consideração o que é importante para uma pessoa idosa, considera abordagens medicamentosas e não medicamentosas para o cuidado e está focada em maximizar a saúde enquanto minimizando riscos desnecessários".

Embora não seja um catálogo exaustivo de tratamentos inadequados, as cinco listas incluídas no AGS Beers Criteria descrevem medicamentos específicos onde a melhor evidência disponível sugere que eles deveriam ser:

- Evitados pela maioria dos idosos (fora dos ambientes de cuidados paliativos);

- Evitados por idosos com condições de saúde específicas;

- Usados com cautela devido ao potencial de efeitos colaterais prejudiciais;

- Evitados em combinação com outros tratamentos devido ao risco de interações "droga-droga" nocivas;

Dosados de forma diferente ou evitados entre idosos com função renal reduzida, o que afeta a forma como o corpo processa o medicamento.

Desenvolvido pela primeira vez pelo falecido Mark Beers, MD e colegas em 1991, o AGS assumiu a manutenção e atualização dos Critérios AGS Beers em 2011. Para a atualização de 2023, um painel de especialistas revisou mais de 1.500 ensaios clínicos e estudos de pesquisa publicados entre 2017 e 2022. Os Critérios de Beers AGS 2023 resultantes incluem:

Mais de três dúzias de medicamentos individuais ou classes de medicamentos a serem evitados para a maioria dos idosos;

Mais de 40 medicamentos ou classes de medicamentos para usar com cautela ou evitar quando alguém vive com certas doenças ou condições.

O painel de especialistas também transferiu vários medicamentos para diferentes categorias ou revisou as orientações com base em novas evidências. Para simplificar e aumentar a usabilidade das cinco listas que compõem os critérios, o painel moveu uma série de medicamentos para uma lista separada, uma vez que eles têm baixo uso ou não estão mais disponíveis nos Estados Unidos. O painel ainda considera esses medicamentos como potencialmente inapropriados para uso em idosos de acordo com os critérios de 2019.

"Os Critérios AGS Beers oferecem orientação sobre tratamentos potencialmente prejudiciais para todos nós à medida que envelhecemos, ajudando médicos, pacientes e cuidadores a escolher o tratamento mais seguro e eficaz ao tomar decisões individualizadas para o que é importante a pessoa. Nosso objetivo é melhorar a terapia medicamentosa e os resultados, identificando e reduzindo a prescrição de medicamentos potencialmente inapropriados para idosos", observou Todd Semla, MS, PharmD, BCGP, FCCP, AGSF, copresidente do painel de especialistas 2023 AGS Beers Criteria.

“Os Critérios AGS Beers nunca devem apenas ditar como os medicamentos são prescritos ou usados ​​para justificar a restrição da cobertura de saúde”, acrescentou. “Incentivamos os idosos que veem um de seus medicamentos listado nos critérios AGS Beers a falar com seu médico sobre uma alternativa”.

Publicado na íntegra no Journal of the American Geriatrics Society, o AGS Beers Criteria também está disponível como um aplicativo móvel e como um cartão de referência de bolso. Ambos são projetados para atender às necessidades de médicos ocupados que praticam em uma variedade de ambientes e estão disponíveis em Geriatrics Care Online. A AGS está empenhada em trazer a experiência dos profissionais de saúde geriátrica para as versões públicas e leigas dos Critérios de Beers, bem como ferramentas para ajudar idosos e cuidadores a entender quais medicamentos são potencialmente inapropriados estão disponíveis gratuitamente em Healthin Aging.

Fonte: American Geriatrics Society 2023 updated AGS Beers Criteria® for potentially inappropriate medication use in older adults, Journal of the American Geriatrics Society (2023). DOI: 10.1111/jgs.18372

