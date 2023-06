Consolidação do Pix fornece possibilidades de uso em novos setores

Meio de pagamento preferido dos brasileiros tem sido utilizado como diferencial vantajoso para varejistas e mercado vê crescente em outras áreas

Continua após a publicidade

Inicialmente programado para transações bancárias por meio do internet banking, o Pix rapidamente virou um fenômeno na sociedade brasileira, envolvido diretamente no varejo nacional e exemplo para sistemas similares em outros países, como os Estados Unidos e nações da América Latina.

De acordo com estudo do Banco Central, em 2022 o Pix alcançou 38% de todas as transações registradas no país (cartão de crédito, débito e boleto). Para efeito de comparação, em 2021, o Pix representava 16% do total.

Além do grande impacto rapidamente alcançado em termos de números e transações financeiras, o meio de pagamento também se tornou um aliado de ofertas e descontos em diversas áreas da economia nacional, especialmente no setor de consumo.

Continua após a publicidade

“O Pix provou ser muito mais do que apenas uma solução de pagamento. O comércio, sempre muito criativo, passou a ofertar descontos atrativos ao consumidor que paga no Pix, percentual este que antes era absorvido pelas subadquirentes – maquininhas. E os descontos são ainda maiores em datas comemorativas. O Pix trouxe facilidades ao consumidor, aumentou seu poder de compra e barganha, elevando a lucratividade do varejo. Estes ganhos também começaram a ser observados por outras indústrias, como é o caso do setor aéreo”, explica Daniela Machado, diretora global de marketing e produtos da C&M Software.

Passagens aéreas e contas de luz passaram a contar com Pix como meio de pagamento

Recentemente, a GOL, empresa brasileira de linhas aéreas, se tornou a primeira companhia do país a oferecer o Pix como forma de pagamento para os passageiros. Este movimento pode servir de inspiração para que outras empresas também adicionem o modelo de pagamento como possibilidade para os clientes.

Outro exemplo recente da adesão do Pix foi realizado nas contas de luz. A Aneel (Agência Nacional de Energia Elétrica), aprovou uma resolução que obriga as distribuidoras de energia do país a adicionar o Pix como forma de pagamento, inclusive com QR code na fatura.

Além disso, mais de 50 órgãos públicos federais recebem o pagamento de taxas e multas por meio do Pix na plataforma PagTesouro, entre as possibilidades de pagamento estão: pagamento de taxa do ENEM, registro de patentes e emissão de passaporte.

Com um sistema consolidado e extremamente aceito pelos brasileiros, a tendência é de que o Pix apareça cada vez mais em diversas segmentações, devido a sua praticidade.

Pix na restituição do imposto de renda

Além das funcionalidades dentro do varejo e opção de pagamento, em 2023, o Pix foi adotado como forma de restituição do Imposto de Renda, sendo priorizadas as restituições que optaram por receber via Pix.

“O Pix se tornou um imenso potencial de capilaridade, conveniência e adesão aos brasileiros e a diversos setores da economia. Entretanto, ainda existem muitas oportunidades e facilidades a explorar, como é o caso do crédito no Pix, eliminando de vez o uso do cartão e fortalecendo o mercado”, finaliza Daniela.

Sobre a C&M Software

A C&M Software tem fornecido tecnologia e serviços de inteligência de negócios para uma variada gama de indústrias desde 1999. Atua no desenvolvimento de softwares de alto desempenho e disponibilidade, fornecendo serviços de TI para instituições em praticamente todos os segmentos. Com o objetivo principal de automatizar processos manuais associados à segurança, fraudes, crédito e cobrança, gestão de fluxo de caixa e meios de pagamentos. Foi a primeira empresa a ser autorizada pelo Banco Central a ser uma provedora de serviços de tecnologia da informação no âmbito do SPB em 2002, e é a líder na prestação deste tipo de serviço desde então.