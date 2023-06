UFJ encaminha resíduos de formol para tratamento

O volume total a ser drenado corresponde ao material usado desde 2019

Serão retirados nesta quarta-feira, dia 21, cinco mil quilos de resíduos de formol do Laboratório de Anatomia Humana da Universidade Federal de Jataí (UFJ). Para que o serviço seja realizado de uma forma ambientalmente adequada, foi escolhida, por meio de licitação, a empresa Ecopetro, de Aparecida de Goiânia. O volume total a ser drenado corresponde ao material usado desde 2019, quando o laboratório foi inaugurado.

A preocupação do Programa de Doação de Corpos Presentes Anatômicos com a sustentabilidade das suas atividades é condizente com o Programa de Extensão Meio Ambiente e Sustentabilidade, lançado no último dia 13 de junho, na abertura do III Simpósio de Meio Ambiente e Proteção do Cerrado, que teve como sede o 41º Batalhão de Infantaria Motorizado de Jataí.

Após aprovação pela Procuradoria Federal junto à UFG (23070.024281/2021-09), Pró-Reitoria de Extensão, Cultura e Esporte (PG006-2021), e Comitê de Ética em Pesquisa com Seres Humanos (PI05691-2022) foram iniciadas as atividades do Programa de Doação de Corpos para fins científicos, que recebeu o nome de Presentes Anatômicos.

O programa colabora para qualificação de profissionais da saúde e demonstra os esforços da comunidade acadêmica para desenvolver as atividades de ensino, pesquisa e extensão em conformidade com o padrão de qualidade de grandes centros de ensino.