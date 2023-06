Amazônia Peruana ameaçada

Um novo projeto de lei no Peru pode provocar um inferno na Amazônia, em um golpe violento contra comunidades indígenas isoladas. Lideranças locais estão lutando para impedir que isso aconteça.

Os parlamentares do Peru estão prestes a votar um projeto de lei que pode causar um novo genocídio na Amazônia. Essa proposta assustadora tem um alvo: as terras sagradas de comunidades indígenas isoladas, que não fazem a menor ideia do perigo que correm.

Com o apoio do lobby da mineração, madeireiros e petroleiras, se essa lei for aprovada, ela vai acabar com os direitos à terra dessas comunidades isoladas e criar uma nova onda de invasões, destruição, violência e a disseminação de vírus mortais.

Apelo contra o projeto

Lideranças indígenas de todo o Peru levaram seu apelo à imprensa, organizaram protestos e estão pressionando parlamentares, mas temem que isso não seja suficiente para impedir a lei. Essas comunidades agora, pedem ajuda para tornar essa ação contra o projeto luta global - com a esperança de que a força do movimento ao redor do mundo possa ajudá-las a virar o jogo.

Apoie o movimento e os povos do Peru