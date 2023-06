Vereadora pede regulação do Cadastro do Programa de Castração de animais domésticos

Adilson reivindica atendimento médico e odontológico para Naveslândia



O vereador Adilson Carvalho reivindicou à administração municipal atendimento médico e odontológico mais constante na unidade básica de saúde do povoado de Naveslândia, que atualmente ocorre apenas duas vezes na semana, em meio período. “O atendimento somente duas vezes na semana, sendo na sexta no período matutino e segunda no período vespertino, limita a quantidade de atendimentos diários”, ponderou. “Vale ressaltar que, além da população do povoado, a UBS atende também os assentamentos da região, como Gurita e Santa Helena, cujos moradores muitas vezes não têm condições financeiras para se deslocar Jataí para receber atendimento”.

Abimael pede recapeamento da Alameda Ministro Ney Braga

O vereador Abimael Silva solicitou ao executivo o recapeamento da Alameda Ministro Ney Braga, localizada no setor Granjeiro. “Os moradores clamam por melhorias devido às más condições em que se encontra a malha asfáltica do via, danificada em vários trechos, com desnivelamentos e buracos, o que acaba prejudicando o tráfego e provocando danos materiais aos veículos, bem como oferecendo riscos de acidentes”, disse ele.

Alessandra solicita regulação do Cadastro do Programa de Castração

A vereadora Alessandra Oliveira requereu à prefeitura a regulação do Cadastro do Programa de Castração de animais domésticos, para inclusão dos protetores independentes que não tenham o CadÚnico. “Desde a sua criação, o programa já atendeu e tem atendido inúmeras famílias carentes, protetores e associações, reduzindo assim, de forma significativa o abandono de filhotes e contribuindo com a saúde pública de Jataí e principalmente com a prevalência da dignidade e dos direitos garantidos pelo nosso ordenamento pátrio àqueles animais”, disse ela. “Todavia, a recente modificação do modelo de cadastramento dos animais não tem abarcado uma grande parcela de protetores e protetoras de animais de Jataí, embora esses protetores e protetoras não possuam o CadÚnico, nem renda compatível com a estipulada. É salutar lembrarmos que os animais que esses protetores cadastram no programa não são de sua posse ou curatela, ao contrário, são animais de rua, os quais são legalmente responsabilidade da administração pública”.

Carlinhos requer ampliação da UBS da Vila Brasília

O vereador Carlinhos Canzi pediu à administração municipal a ampliação da unidade básica de saúde da Vila Brasília, para que o local conte com uma sala para a realização do projeto Atividades Físicas para Todos. “Esse projeto tem a finalidade de oferecer aos cidadãos um estímulo para a prática de atividade física de forma gratuita e tem sido grande aliado na promoção da saúde, melhorando o condicionamento físico, psicológico, cardiovascular e demais indicadores de qualidade de vida”, afirmou. “Na UBS da Vila Brasília falta um local arejado e amplo para a prática dessas atividades físicas e também alguns materiais, que muitas vezes são improvisados com garrafas PET ou outros tipos de materiais”.