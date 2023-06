Musa da Privacy paga motorista de aplicativo com calcinha usada

Conhecida como "Musa dos Gols da Seleção Brasileira", a criadora de conteúdo, de 24 anos, Daiane Tomazoni, surpreendeu os seus seguidores do TikTok ao postar um vídeo pagando uma viagem a um motorista de aplicativo com a sua própria calcinha usada.

Em um vídeo censurado pelo TikTok por violação de termos, mostrava Daiane tirando a peça intima. Embora esse vídeo em particular tenha sido deletado, um segundo ainda está disponível, revelando o momento em que ela entrega a peça ao motorista de aplicativo. De forma provocativa, Daiane diz: "Estou te dando a minha calcinha... não sei se você é comprometido e se pode aceitar." A resposta do motorista foi desconcertante, ao afirmar que daria a ela cinco estrelas em sua avaliação.

A história apelidada de "CalcinhaCard", viralizou e o vídeo já conta com mais de 840 mil visualizações. Daiane que é conhecida por suas fotos sensuais nas redes sociais e pela venda de conteúdo adulto na Privacy. Ganhou notoriedade na Copa do Mundo como a "Musa dos Gols da Seleção Brasileira", por enviar fotos íntimas para seguidores e até mesmo para os jogadores que marcaram gols. Essa estratégia controversa fez com que ela se tornasse uma celebridade instantânea e expandisse sua base de fãs.

Ainda sobre a corrida polêmica, em uma entrevista recente, Daiane explicou que no dia do vídeo ela havia ficado sem internet e por isso, não conseguiria pagar a viagem via PIX foi quando ofereceu a sua calcinha como forma de pagamento e o motorista aceitou.

Para a influencer, o motorista saiu ganhando nessa transação incomum, já que ela vende calcinhas usadas como parte de seu trabalho como produtora de conteúdo adulto. Ela revelou que muitas pessoas pagam preços exorbitantes por suas calcinhas, muito mais do que o valor da corrida. Os comentários sobre o vídeo foram diversos, com alguns motoristas de aplicativo desejando ter a mesma sorte de receber um pagamento tão peculiar.

Enquanto alguns condenam a atitude de Daiane, outros ficam curiosos e até mesmo desejam receber o mesmo tipo de pagamento. Para ver tudo que a Musa da Privacy posta, inclusive as suas formas diferentes de fazer pagamentos, é só assinar o perfil dela: @DaianeTomazoni por R$59,00 mensais. Há opções de planos de 3 ou 6 meses.