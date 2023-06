O que você precisa saber sobre extensão de cílios

Acordar todos os dias com os cílios lindos e volumosos sem ter que passar camadas e camadas de rímel é o sonho de muitas mulheres. Isso pode ser conquistado através da extensão de cílios, um procedimento estético que envolve a aplicação de cílios artificiais individuais para melhorar a curvatura e o volume dos cílios naturais. Mas, muitas pessoas ainda têm dúvidas sobre a técnica.

De acordo com Amanda Oliveira, fundadora da Lashes For You e da Hair For You, empresas da área de beleza, existem diferentes técnicas de extensão de cílios e todas elas precisam ser realizadas por profissionais treinados e materiais adequados para evitar danos aos cílios naturais e para que a técnica tenha bons resultados. “Recentemente, fiquei sabendo que uma pessoa quase ficou cega porque a “profissional” usou super bonder para colar os cílios. É preciso entender que a base da cola da extensão é até similar ao super bonder, mas não é. Alguém que usa esse tipo de material para atender pode causar queimaduras na pele da cliente e até risco de queimar a sua visão!”, alerta.

Amanda explica que esse tipo de caso gera percepções erradas sobre a técnica, que não tem qualquer risco se feita adequadamente, com produtos liberados pela Anvisa e profissionais capacitados. “Nossas artistas utilizam materiais corretos e de alta qualidade, além de técnicas avançadas para alcançar resultados que parecem absolutamente reais”, explica, reforçando que cada fio é aplicado com cuidado e precisão, respeitando a forma e o estilo dos cílios originais.

Outra questão importante é se a extensão de cílios pode dar alergia. A especialista explica que os produtos utilizados na Lashes for You não encostam na pele nem entram na corrente sanguínea, por isso não é preciso ficar preocupada. “É mais fácil adquirir alergia a frutos do mar do que à extensão de cílios”, brinca. “Além disso, nós oferecemos um teste alérgico gratuito para que a pessoa possa saber se tem ou não alergia às extensões”, complementa.

E com relação à duração da extensão de cílios? De acordo com Amanda, ela pode durar a vida toda, desde que as manutenções sejam feitas corretamente, ou seja, a cada 15 ou 20 dias. “Dessa forma é possível ter extensões de cílios durante toda a vida, com fios naturais saudáveis e lindos”, conclui.

Sobre Amanda Oliveira

Amanda Oliveira é empreendedora e fundadora da Lashes For You e da Hair For You, empresas da área de beleza. Começou a trabalhar aos 13 anos, fazendo de “tudo um pouco” como gosta de dizer, já tendo sido operadora de telemarketing, vendedora e gerente de lojas até se tornar empresária. De origem humilde, sempre acreditou que alcançaria o sucesso e hoje gosta de contar sua história e estimular o empreendedorismo feminino.