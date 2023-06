Vereador propõe sentido único em rua do centro da cidade

“A mudança do sentido para mão única, bem como as devidas sinalizações de trânsito, permitiria a redução de velocidade por parte dos motoristas, além de propiciar mais segurança aos pedestres que transitam pela localidade."

Marina pede sinalização para ruas do Jacutinga

Continua após a publicidade

Por Francisco Cabral

A vereadora Marina Silveira solicitou à SMT a implantação de sinalização vertical e horizontal de trânsito em várias vias localizadas no setor Jacutinga. São elas: avenidas João Otoni de Carvalho, Nossa Senhora Aparecida, Ninfa das Águas e Jacutinguinha; ruas Santana, Maria das Monchas, Jacaré Açu e Rio Doce, além da Alameda Guerobinha. “Com o benefício do recapeamento de todo o setor Jacutinga, recebido do poder executivo, acabou por deixar de existir a sinalização horizontal das vias, o que vem há tempos causando sérios transtornos aos usuários de trânsito naquele bairro”, disse ela.

Mantelli: projeto homenageia a escritora Maria Eloá

Continua após a publicidade

A Câmara aprovou projeto do vereador Vicente Mantelli que concede o título de cidadã benemérita à professora e escritora Maria Eloá de Souza Lima, em reconhecimento aos inúmeros serviços prestados à sociedade jataiense e goiana. No dia 27 de junho de 1923, ela vai completar 100 anos de idade. “Personalidade marcante na história educacional e literária de Jataí e do estado de Goiás, haja vista ter lecionado em vários estabelecimentos de ensino, inclusive começou sua jornada como educadora em uma escola de pau a pique, na fazenda Campeira, na região hoje pertencente ao município de Serranópolis. Em Jataí, lecionou no Colégio Estadual Nestório Ribeiro e no Instituto Samuel Graham. No campo literário escreveu e publicou os livros ‘Serra do Cafezal’, ‘Mariquinha do Sobrado’ e ‘Ana Prudenciana’. Também foi uma das fundadoras da Academia Jataiense de Letras”, informou o autor da matéria.

Marcos Patrick propõe sentido único em trecho da Rua Duque de Caxias

O vereador Marcos Patrick propôs à SMT o estabelecimento de sentido único na Rua Duque de Caxias, no trecho entre as ruas Inácio José de Melo e Leopoldo de Bulhões. “No local já foram registrados diversos acidentes em curto espaço de tempo, após o aumento do tráfego”, relatou. “A mudança do sentido para mão única, bem como as devidas sinalizações de trânsito, permitiria a redução de velocidade por parte dos motoristas, além de propiciar mais segurança aos pedestres que transitam pela localidade. A ação atende a necessidade de disciplinar a circulação de carros no entorno da nova sede da Caixa Econômica Federal, que fez com que aumentasse significantemente o trânsito naquele trecho”.

Genilson pede abertura de ruas no bairro Santo Antônio

O vereador Genilson Santos requereu ao executivo a abertura das ruas 04, 05, 06, 07 e 08, no bairro Santo Antônio, visando facilitar o acesso e uma melhor distribuição do tráfego de veículos na região. Ele ressalta que essas vias já estão demarcadas no mapa da cidade, mas ainda não estão abertas à circulação. “Uma vez realizada essa abertura, haverá novos pontos de acesso entre as ruas Salgado Filho e Voluntários do Papa, fazendo com que haja maior fluidez no trânsito naquele entorno”, afirmou.