Óleo lubrificante usado pelas equipes terá destino sustentável na Etapa Cascavel da Stock Car

No final de semana de 16 a 18 de junho, a Stock Car Pro Series realiza a quarta etapa da temporada 2023 em Cascavel (PR). No autódromo internacional Zilmar Beux, que abriga a pista mais veloz do calendário, o óleo lubrificante usado por todas as equipes será coletado e posteriormente reinserido na cadeia produtiva.

A Lwart Soluções Ambientais é a responsável pela coleta nesta e em todas as etapas da temporada. O resíduo gerado ao longo do campeonato passará pelo processo de rerrefino, retornando ao mercado em forma de óleo básico de alta performance, matéria prima que após a aditivação voltará a ser óleo lubrificante. A iniciativa, dada a abrangência e, acima de tudo, o compromisso com a sustentabilidade, posiciona a categoria como um case de economia circular.

Conhecido como OLUC, o óleo lubrificante usado ou contaminado é um resíduo perigoso presente em motores de automóveis e indústrias, devendo ser separado e gerenciado de forma adequada. A legislação brasileira* determina que todo OLUC deve ser coletado e destinado para o rerrefino, proibindo taxativamente o uso do resíduo como combustível, destinação para queima ou para quaisquer outros fins. Para ter uma ideia do impacto causado pelo descarte incorreto, segundo a AMBIOLUC, entidade que representa o setor, um único litro de óleo lubrificante usado é capaz de contaminar 1 milhão de litros de água. Além disso, para cada 10 litros queimados são gerados 20 gramas de metais pesados, conforme dados da Cetesb.

“Nossa parceria com a Stock Car para a logística reversa do OLUC tem sido muito positiva. Percebemos uma maior consciência ecológica no setor e por meio da parceria, podemos divulgar para os amantes do automobilismo a importância de garantir o destino correto do óleo usado nos veículos. Assim como já fizemos nas etapas de Goiânia, São Paulo e Tarumã, estaremos presentes em Cascavel para assegurar que o resíduo gerado pelos carros dos competidores neste final de semana será gerenciado de forma segura e responsável, trazendo benefícios para o meio ambiente, explica Rodrigo Maia, Diretor de Coleta e Logística da Lwart Soluções Ambientais.

O caminho do OLUC na Stock Car

Para a coleta do óleo gerado pelos carros dos participantes, tanto nos treinos quanto nas provas, serão instalados tambores próximos aos boxes das equipes. Ao final do evento, esse resíduo coletado é devidamente armazenado e transportado por um caminhão específico até a matriz da Lwart em Lençóis Paulista/SP, uma das plantas mais modernas do mundo para rerrefino de óleo lubrificante usado. Por conta da iniciativa, a Stock Car receberá o Certificado de Coleta de Óleo e o Certificado de Destinação Final, documentos que atestam a conformidade com as normas ambientais.

O que acontece com o OLUC depois de ser coletado

Após sua coleta, o óleo lubrificante usado passa pelo processo chamado de rerrefino, para voltar a ser óleo básico, matéria prima para produção de lubrificantes. O conjunto tecnológico de ponta da Lwart permite o aproveitamento de praticamente 100% do OLUC que entra no processo industrial e a transformação desse resíduo em óleo básico de alta performance, com qualidade igual ou superior ao produto de primeiro refino.

O óleo básico, por sua vez, é destinado aos principais produtores, que o aditivam e o transformam novamente em lubrificante. O óleo então volta ao mercado em forma de produtos industriais, agrícolas, automotivos e elétricos, criando um ciclo sustentável e infinito.

*Resolução Conama n. 362/2005 recepcionada pela Política Nacional de Resíduos Sólidos (Lei n. 12.305/2010) e regulamento (Decreto Federal n. 7.404/2010)

Resoluções da Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) n. 19 e 20, ambas de 2009 e Lei do Petróleo (Lei n. 9.478/1997).

Lwart Soluções Ambientais

Empresa 100% brasileira, a Lwart Soluções Ambientais tem em seu DNA a transformação de resíduos. Há quase 50 anos atua na coleta e transformação do óleo lubrificante usado e contaminado e é líder nacional e referência mundial na produção de óleo básico de alta performance, a partir desse resíduo potencialmente prejudicial ao meio ambiente. Como indústria do RE (Reciclar, Reutilizar, Recuperar, Rerrefinar), transforma diversos tipos de resíduos sólidos comercias e industriais, reinserindo-os na cadeia produtiva de maneira sustentável. A Lwart Soluções Ambientais possui duas plantas, sendo uma para produção de óleo básico de alta performance, localizada em Lençóis Paulista (SP), e outra especializada em resíduos sólidos, localizada em Piracicaba (SP), bem como 18 centros de coleta espalhados pelo Brasil, que atendem cerca de 70 mil clientes todos os anos. Mais informações em www.lwart.com.br