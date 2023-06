Citrosuco abre 23 vagas em programa de estágio

Os benefícios em participar do programa de estágio são muitos, dentre eles, a oportunidade de vivenciar uma trilha de desenvolvimento com capacitações técnicas, comportamentais e de negócio. Foto: Reprodução

Os estagiários vão passar por uma trilha de desenvolvimento de capacitação técnicas e comportamental durante sua jornada de aprendizado.

São Paulo, 14 de junho de 2023- A Citrosuco, uma das líderes mundiais em produção de suco de laranja, abre inscrições para o seu programa o estágio, #Semear. O programa faz parte da estratégia de crescimento da empresa e busca novos talentos que possam colaborar com o propósito sustentável da Citrosuco e continuar colaborando com o crescimento da empresa, além de desenvolver novas habilidades técnicas e comportamentais, que serão primordiais para seu desenvolvimento profissional.

Conheça a CitroSuco

Serão 23 vagas abertas para as seguintes áreas: Administrativa (DHO, Tributos, Supply Chain, Logística, Inteligência de Mercado entre outras), Agrícola (Estratégia Agrícola, Eficiência de Processos, Operações Agrícolas, Informação e Performance) e Indústrias (Operações Industriais, Planejamento e Controle de Manutenção, Segurança Industrial, Engenharia Industrial). As inscrições podem ser feitas pelo site: estagioQtreinee e podem participar alunos a partir do penúltimo ano do curso superior. Serão aceitas inscrições até o dia 04 de julho e as vagas são para atuar nas unidades de: Matão (SP), Araras (SP), Catanduva (SP), Santos (SP) e fazenda Rio Pardo (SP).

Os benefícios em participar do programa de estágio são muitos, dentre eles, a oportunidade de vivenciar uma trilha de desenvolvimento com capacitações técnicas, comportamentais e de negócio. O programa é dividido em três fases:

Fase 1: Trilha online - esta fase é composta por algumas etapas, como inscrição, testes e o desafio online. Pela plataforma eureca, os candidatos terão acesso às etapas da trilha e deverão cumprir uma carga horária de 30 horas semanais.

Fase 2: Dinâmica Online - nesta fase, os candidatos passarão por uma dinâmica de grupo online.

Fase 3: Painel e Entrevista - na última fase, os candidatos participarão de um painel presencial em grupo com os gestores da Citrosuco e uma entrevista individual.

De acordo com Lara Francischetto (cargo), no programa Semear, os estagiários terão a oportunidade de vivenciar uma trilha de desenvolvimento com capacitações técnicas e comportamentais, que irão contribuir para a sua formação acadêmica e profissional.

“O programa Semear é uma excelente oportunidade possa compreender um pouco mais sobre como vivenciar o nosso principal propósito de “nutrir a vida vivendo legados”, desenvolvendo projetos práticos contribuam para melhoria dos nossos processos, sempre pensando na preservação do nosso ecossistema como um todo”, finaliza.

Sobre a Citrosuco

A Citrosuco é uma das líderes globais do setor de suco de laranja, mas atua muito além do suco. A Citrosuco é a primeira do setor a ser 100% digitalizada. Todas as fazendas, indústrias e terminais logísticos ao redor do mundo estão conectados, o que permite a integração das práticas agrícolas, desde o viveiro de mudas até a entrega dos produtos às indústrias. Desde 2016, possui 100% de fazendas próprias com certificação SAI Platform nível ouro e mais de 70% da produção de frutas é certificada como sustentável. Além disso, se compromete a atingir 100% de fornecimento sustentável até 2030 e desde 2020 faz parte do Pacto de Suco Sustentável (SJC), que reforça esse comprometimento público e global. Para mais informações acesse: citrosuco . com. br