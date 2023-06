"Musa da Gostosofobia" na mira do Procon:

"O cara me mandou uma mensagem dizendo que vai me levar ao Procon porque estou mostrando pouco o meu 'popô' (sic) nas minhas redes.

Influencer recebeu mensagem de um fã indignado, afirmando que faria reclamação formal para ter mais fotos da Musa da Privacy

São Paulo, junho de 2023: Se tem uma coisa que sempre aprendemos no mundo das vendas é: o consumidor sempre tem razão. Parece que um fã da influencer, Kerolay Chaves, levou isso muito a sério e através do direct do Instagram da modelo, visivelmente indignado, ele enviou uma mensagem ameaçadora, informando que acionaria o Procon por conta da falta de fotos do bumbum em seu conteúdo na Privacy.

Kerolay Chaves, a influencer que ganhou destaque após supostamente sofrer preconceito em um supermercado e ser expulsa por conta das suas roupas, se deparou com uma situação inesperada. Um de seus assinantes, enviou a seguinte mensagem pra ela: "Já sou assinante do seu conteúdo há muito tempo e já te mandei várias mensagens nas outras redes pedindo para mostrar mais o seu bumbum. Mas você continua postando pouco dele. Posta todo dia, mas ainda acho que deveria postar mais ainda dele. Como você não me escuta, infelizmente vou ter que te levar no Procon! E isso não é brincadeira", escreveu o suposto fã, deixando a influencer perplexa.

Em um vídeo compartilhado posteriormente, a "Musa da Gostosofobia" como ela faz questão de se intitular, comentou sobre a situação: "O cara me mandou uma mensagem dizendo que vai me levar ao Procon porque estou mostrando pouco o meu 'popô' (sic) nas minhas redes. Eu achei que era brincadeira, mas fui conferir e ele realmente enviou mensagens em várias redes sociais. Ele afirma que é pouco. Eu me pergunto: é possível agradar a todos? Eu tento variar ao máximo meu conteúdo. E vamos combinar, eu já compartilho muito lá, mas mesmo assim não está bom o suficiente. Eu pensei que fosse brincadeira, mas infelizmente não é. Estou realmente chocada", desabafou a influencer.

Kerolay Chaves que completou 22 anos recentemente e até ganhou um bolo temático do fatídico dia no supermercado vem ganhando popularidade ao lutar segundo ela, contra a "gostosofobia” e promover a aceitação do próprio corpo. Parece que levantar toda essa bandeira, pode ter despertado não apenas a admiração, mas também expectativas excessivas em alguns de seus seguidores. Resta saber como essa situação será resolvida e se o fã irá realmente formalizar uma reclamação no Procon. Enquanto isso, Kerolay ou White Fairy como é conhecida na Privacy, continua compartilhando seu conteúdo autêntico e inspirador, mesmo diante de críticas e pedidos incomuns.

