Aconteceu na Câmara Municipal de Jataí

Deuzair reivindica faixa elevada para pedestres em frente a colégio

Continua após a publicidade

Por Francisco Cabral

O vereador Deuzair Parente reivindicou à SMT a implantação de uma faixa elevada para pedestres na Rua Vista Alegre e na Rua Tocantins, no setor Planalto, em frente ao colégio Dinâmico. “Devido ao grande movimento de crianças e adolescentes fazendo a travessia de tais ruas para chegar até a entrada do colégio, se faz necessária e urgente a implantação das faixas de pedestre elevadas, com o intuito de dar mais segurança e assim resguardar a integridade física e a vida dos estudantes”, alertou.

Alessandra requer quadra para praça do Cohacol 1

Continua após a publicidade

A vereadora Alessandra Oliveira requereu à administração municipal a construção de uma quadra poliesportiva na praça pública do bairro Cohacol 1. “É de notório conhecimento e são amplamente divulgados os benefícios sociais e na saúde pública advindos da prática de atividades físicas e esportivas”, disse ela. “De igual forma, dados demonstram a intrínseca relação entre a prática de esporte e a diminuição da violência social. Jataí é referência quanto ao fornecimento de espaços de lazer e para a prática do desporto, todavia, o bairro Cohacol 1 e as adjacências não contam com uma estrutura nesse sentido”.

Durval sugere lâmpadas de LED na Praça Tenente Diomar Menezes

O vereador Durval Júnior sugeriu ao executivo a substituição das atuais luminárias da Praça Tenente Diomar Menezes por lâmpadas de LED. Ele informa que este é um pedido das pessoas que frequentam o local no período noturno. “A praça carece urgente da instalação de lâmpadas de LED, que possuem um maior alcance de luminosidade, deixando assim o local seguro”, afirmou. “Existem diversos relatos dando conta que os infratores utilizam a praça durante a noite e, devido à baixa claridade, praticam atos ilícitos. Além do benefício estético e da segurança, a substituição das lâmpadas trará uma redução de custo ao poder público, pois elas consomem uma quantidade baixa de energia”.

Carlinhos quer calçada no canteiro da Alameda dos Ipês

O vereador Carlinhos Canzi solicitou à prefeitura a construção de calçada em toda a extensão do canteiro central na Alameda dos Ipês, no Residencial das Brisas, para se tornar uma pista de caminhada. “Essas pistas foram criadas com a finalidade de oferecer aos cidadãos um estímulo para a prática de atividade física de forma gratuita e têm sido grande aliadas na promoção da saúde, melhorando o condicionamento físico, psicológico, cardiovascular e a qualidade de vida da população”, afirmou ele.