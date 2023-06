O presidente Lula estará em Rio Verde nesta sexta-feira

Presidente da República em visita ao Sudoeste Goiano

Neste dia 16 de junho de 2023, sexta-feira, às 10h00 (horário de Brasília), o Senhor Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, participará cerimônia de inauguração da Ferrovia Norte-Sul, em Rio Verde, localizado no Terminal Rodoferroviário Rumo de Rio BR-452, s/n, km 21,5 - Zona Rural - Rio Verde (GO).

Anel Viário de Jataí

Já em Jataí de acordo com a assessoria de comunicação do governo federal não existe, ainda, confirmação da presença do presidente em Jataí para a inauguração do Rodoanel.

Como foi amplamente divulgado na cidade o anel ainda não está pronto faltando o trabalho de drenagem das quatro pistas e ainda a aplicação da camada asfáltica CBUQ no trecho das obras em torno de dois quilômetros.