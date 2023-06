Aconteceu na Câmara Municipal de Jataí

Marina e Mantelli reivindicam academia ao ar livre no Vila Vida

Os vereadores Vicente Mantelli e Marina Silveira solicitaram à administração municipal a implantação de uma academia ao ar livre e calçamento no Condomínio Vila Vida. “O objetivo é oferecer aos moradores, que em sua totalidade são idosos assistidos pelas políticas públicas de assistência social no município, melhor qualidade de vida através de novas opções de entretenimento e atividades físicas”, justificaram.

Adilson sugere semáforo entre as ruas José Pereira Rezende e Rui Barbosa

O vereador Adilson Carvalho sugeriu à SMT a instalação de um semáforo no cruzamento das ruas José Pereira Rezende e Rui Barbosa, devido ao grande fluxo de veículos naquela confluência. “É necessária a instalação de uma sinalização semafórica para proporcionar maior segurança aos transeuntes e condutores de veículos, evitando assim acidentes de trânsito”, afirmou ele.

Abimael pede revitalização de praça da Vila Fátima

O vereador Abimael Silva requereu ao executivo a revitalização da Praça Jarbas de Assis Carvalho, localizada na Vila Fátima. “As pessoas, principalmente famílias frequentadoras do local, demandam a melhoria da praça, já que se sentem desamparadas quanto à realização de manutenção da estética da praça como um todo e também no parquinho das crianças”, disse ele. “No período matutino a praça é usada para a realização de projetos da saúde, para fazer atividades aeróbicas para a terceira idade, também de forma improvisada por crianças para jogar futebol, e no período noturno pelo crossfit. Solicitamos também que seja realizada a construção de uma quadra de esportes semelhante às demais praças da cidade, para que possa trazer segurança às crianças que praticam esporte”.