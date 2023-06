A principal instituição do agro na Bahia está de casa nova

Os produtores rurais baianos apresentaram na manhã da última segunda-feira (5) as demandas do setor ao governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues, com foco no desenvolvimento do agronegócio regional. A interlocução com o chefe do executivo estadual aconteceu depois da inauguração da nova sede da Associação de Agricultores e Irrigantes da Bahia (Aiba) dentro do Complexo Bahia Farm Show. Parte do pleito está ligado aos gargalos em áreas estratégicas para a produção e escoamento dos grãos, pluma e demais itens produzidos no Oeste da Bahia e que abrangem demandas nas áreas de infraestrutura, logística, tributos e meio ambiente.

Com a presença de secretários de estado, o governador Jerônimo Rodrigues destacou a importância do setor agrícola para o desenvolvimento da Bahia e a pertinência das reivindicações apresentadas. “Nós não estamos alheios ao agronegócio e estamos buscando fortalecer essa relação com o setor. Esta é a primeira de muitas agendas em conjunto com os agricultores. Estamos iniciando um novo governo e vamos trabalhar para implementar um plano estadual do agronegócio e criar uma agenda de construção para todos que investem no setor. Nós vamos fazer juntos e precisamos do olhar dos produtores para avançarmos e continuar o trabalho já em andamento na região”, afirmou.

Ao apresentar as demandas juntamente com os demais representantes das entidades, como Abapa, Sindicato Rural e Fundação Bahia, o presidente da Aiba, Odacil Ranzi, destacou as parcerias com o governo do estado já em andamento, como Operação Safra, Prodeagro com a construção de estradas e pontes, Bahia sem Fogo, Programa Fitossanitário da Adab, dentre outros. “Estamos aqui nesse momento trazendo novas demandas nos setores estratégicos para continuar produzindo com mais produtividade e qualidade e avançar em questões de geração e distribuição de energia nas fazendas, investimentos em segurança no campo, desburocratização de tributos e de processos ambientais, maior apoio na pesquisa e tecnologia e infraestrutura na conservação das rodovias”, afirma.

O governador da Bahia e demais representantes do executivo estadual, como os secretários Afonso Florence (Casa Civil), Sérgio Brito (Infraestrutura); Tum (Agricultura), Jusmari Oliveira (Desenvolvimento Urbano), Eduardo Sodré Martins (Meio Ambiente), percorreram as novas instalações da sede da Aiba e da estrutura do Complexo da Bahia Farm Show. A estrutura é composta por oito salas, um auditório com capacidade para 200 pessoas e que será utilizado no decorrer do ano para palestras e eventos técnicos.

A agenda do governador continua em Luís Eduardo Magalhães nesta terça-feira (6) quando ele participa da solenidade de abertura da Bahia Farm Show, ao lado do presidente da república, Luiz Inácio Lula da Silva, ministros de estado, deputados federais e estaduais, prefeitos da região, e demais autoridades da região oeste da Bahia.