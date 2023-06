Bahia Farm Show abre espaço para agricultura familiar

A Bahia Farm Show 2023 conta com um espaço para demonstrar a diversidade da agricultura familiar baiana. A feira de tecnologia agrícola está recebendo a Feira da Agricultura Familiar e Economia Solidária, desenvolvida em parceria da Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional (CAR), e que reúne mais de 30 expositores de produtos artesanais de cooperativas e agricultores familiares. Quem visitar a Bahia Farm poderá conferir produtos como brincos e chapéus, laticínios, chocolates, doces, cafés, hamburgueria gourmet, pimenta engarrafadas, derivados do mel e da mandioca, licores e bebidas com base nas frutas do cerrado e da caatinga.

“A economia local e regional avança quando existe uma integração entre o setor agrícola com mais comercialização dos produtos. O fato de ter na Bahia Farm um espaço como esse demonstra a organização da agricultura familiar que se forma em rede de colaboração entre cooperativas e associações. O pequeno acaba se tornando grande com essas uniões e fortalece a categoria”, afirma Carmélia da Silva, diretora da União Nacional das Cooperativas da Agricultura Familiar e Economia Solidária (UNICAFES).

Para Fred Jordão, representante da Cooperativa de Produção Agropecuária de Giló e Região Ltda (COOPAG), a Bahia Farm Show é uma excelente oportunidade para divulgação dos produtos. “A nossa cooperativa é formada por mais de 160 pequenos produtores e isso movimenta toda uma região. Queremos trazer para o Oeste nossos laticínios, bebidas de frutas típicas e agora formamos parceria com pequenos suinocultores e dispomos de carne suína, a exemplo do hambúrguer que estamos servindo aqui na feira”, destaca.

Para a revendedora do chocolate “Bahia Cacau” de Ibicaraí, no sul da Bahia, é uma grande novidade estar na feira do porte da Bahia Farm Show apresentando chocolate para um novo público. “Além do chocolate trazemos a história de mais de 100 pequenos produtores de Cacau”, comenta ele, que também representa a Cooperativa de Agricultura Familiar e Economia Solidária da Bacia do Ris Salgado e Adjacência (COOPFESBA).

Ainda dentro do complexo Bahia Farm, em espaço próximo à praça de alimentação, os agricultores familiares comercializam pratos com cortes especiais de caprinos e suínos. Além de comidas típicas, os visitantes podem conferir peças do artesanato de diversas partes da Bahia, a exemplo das biojoias da Associação de Biojoias, Pesca e Agricultura de Ituberá (AB PAGI). A Bahia Farm Show está aberta para visitação do público em geral até o sábado (10), informações e ingressos podem ser conferidos