Jataí 128 anos: aberta exposição sobre história do município

Foi lançada na manhã da última segunda-feira, dia 5, na Câmara Municipal, uma exposição sobre os ex-prefeitos eleitos de Jataí e outros fatos e personagens da história da Cidade Abelha. A mostra faz parte das celebrações dos 128 anos do aniversário de emancipação político-administrativa do município.

Organizada pela Escola de Gestão e Eficiência Legislativa (Egel), a exposição tem como palco o saguão térreo do Palácio das Abelhas. Além da homenagem aos ex-prefeitos, foram instalados banners com fotos e breves relatos históricos a respeito do município, de autoria do escritor Dorival Carvalho Mello, autor dos livros “Porões do passado”, “Jatahy: páginas esquecidas” e outras obras.

O presidente Abimael Silva destacou a importância de manter na memória coletiva os personagens e os fatos que marcaram a trajetória do município desde o século XIX. “Vamos trazer os estudantes jataienses para cá, para que eles possam ter contato com nosso passado, para que conheçam as pessoas que nos trouxeram até aqui”, informou ele.

O vereador Genilson Santos também fez um breve pronunciamento, enaltecendo a iniciativa. Também falaram ao público presente a secretária Municipal de Cultura, Emília Tereza Carvalho Santos, a professora Flomar Oliveira Chagas, que representou o escritor Dorival Carvalho Mello, e o ex-prefeito Nelson Antônio da Silva.

Segundo Nelson Antônio (foto), poucas pessoas sabem sequer o nome do atual prefeito da cidade. "Então vocês imaginem o que a população sabe a respeito dos ex-prefeitos, especialmente daqueles mais antigos, que hoje são nomes de bairros, de praças, de prédios públicos, de ruas e avenidas", especulou. "Isto é só o começo. Além dos antigos mandatários, também devemos prestar homenagens a pessoas de outros segmentos, como escritores, fiandeiras e outras profissões, para que as pessoas se sintam valorizadas, para que sejam incentivadas a continuar e para que outras pessoas se interessem pelo assunto".