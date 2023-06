Município de Irecê é o primeiro da Bahia a receber certificação internacional Lixo Zero

A Escola Municipal Anísio Teixeira, em Irecê, promove, no próximo dia 6 de junho, um evento para receber presencialmente a certificação Lixo Zero, emitida pela Aliança Internacional Resíduo Zero (Zero Waste International Alliance), que promove soluções voltadas à substituição do uso do aterro sanitário e à incineração de resíduos, bem como a conscientização de comunidades sobre a gestão de materiais orgânicos e inorgânicos. O projeto, desenvolvido pela instituição de ensino, envolve alunos, professores e residentes do bairro Lagoa Nova, localizado na zona rural da cidade.

A escola, que é a primeira da região Norte e Nordeste e a quinta do Brasil a receber a certificação, obteve o reconhecimento por desviar 96,4% do resíduo orgânico gerado diariamente por 150 alunos que realizam quatro refeições por dia, por meio do uso da composteira, responsável por transformar o alimento restante em adubo. O impacto sustentável das iniciativas é trabalhado de forma pedagógica para conscientizar as crianças e jovens a repensar suas formas de consumo.

“Nós tratamos o descarte e a reciclagem de materiais sob os vieses de sustentabilidade socioambiental e econômica. Suspendemos, por exemplo, o uso de lixeiras nas salas de aula, para que nossos alunos adotem meios criativos de destinação e redução do resíduo gerado. O papel toalha foi substituído por toalhas que cada um traz de sua própria casa, e a compra de sabonetes líquidos e em barra deu lugar para a produção própria desses itens de limpeza. Dessa forma, tiramos pelo menos oito itens da nossa lista de pedidos de material”, informa Arnobson Dos Santos, geógrafo, professor e diretor da Escola Anísio Teixeira. “Essa Certificação também abre espaço para dialogarmos com a sociedade sobre questões ambientais, uma vez que o conteúdo aprendido na instituição geralmente é compartilhado por nossos alunos em seus lares e comunidade”, completa.

Toda equipe é envolvida nas práticas sustentáveis, principalmente as crianças, que participam ativamente do quintal produtivo e do cuidado com a horta da escola. “Quando falamos em trabalhar a questão ambiental de forma pedagógica, é para mostrarmos à criança de onde vem aquele alimento consumido, por exemplo. Na horta, ensinamos a preparar o solo, plantar, regar, e colher. Depois da colheita, oferecemos esses alimentos aos estudantes, para que tenham um contato mais lúdico com a produção de alimentos orgânicos”, explica o diretor.

A Escola Anísio Teixeira ainda possui remanescência quilombola e está desenvolvendo entre seus públicos formas de promover o resgate cultural e orgulho das tradições. A instituição conta com o apoio do poder público local, para o fortalecimento do seu trabalho, e de empresas alinhadas ao propósito de engajar as pessoas em ações de transformação ambiental e educacional “Uma empresa que nos apoiou em nossos projetos é a Galvani Fertilizantes, que chegou até nós em um momento crucial, de desenvolvimento de uma grade educacional focada na formação completa do cidadão. A empresa nos estimulou com os projetos de Resíduo Zero e de criação de um projeto focado na literatura negra, além de terem financiado nossos materiais, uniformes e equipamentos, utilizados para as atividades de reciclagem”, informa Arnobson.

Crianças e equipe da Escola exibem equipamentos doados pela Galvani | Foto: Adson Elias

“A Galvani ficou maravilhada ao descobrir as iniciativas sustentáveis e sociais praticadas pela Escola Anísio Teixeira, um importante exemplo e referência no país. Sabemos da importância de gerar um mundo cada vez mais limpo, verde e saudável. Buscamos apoiar, cada vez mais, ações que impactam positivamente as localidades onde estamos inseridos. Temos o interesse de ver cada vez mais projetos autônomos focados no bem-estar de pessoas e equilíbrio ambiental, como o da Escola Anísio Teixeira”, diz Gizelle Tocchetto, diretora de Relações Institucionais e Sustentabilidade.