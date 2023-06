Senta que lá vem mais história

De acordo com este livro, quando a igreja de Santa María della Salute foi construída, 1.106.657 estacas de madeira, cada uma com 4 metros de comprimento, foram cravadas sob a água.

Um livro do século 17 explica em detalhes o procedimento de construção em Veneza

A história de Veneza começa no século 5 DC. Após a queda do Império Romano Ocidental, os bárbaros do norte atacaram os antigos territórios de Roma. Para escapar disso, a população veneziana no continente escapou para as salinas próximas e encontrou refúgio nas ilhas arenosas de Torcello, Jesolo e Malamocco.

Embora os assentamentos tenham sido inicialmente temporários, os venezianos habitaram as ilhas permanentemente.

Para colocar seus edifícios em uma base sólida, eles primeiro cravaram estacas de madeira no solo arenoso. Em seguida, plataformas de madeira foram construídas no topo dessas estacas.

Finalmente, os edifícios foram construídos nessas plataformas.

Um livro do século 17 explica em detalhes o procedimento de construção em Veneza e demonstra a quantidade de madeira necessária apenas para as fundações.

De acordo com este livro, quando a igreja de Santa María della Salute foi construída, 1.106.657 estacas de madeira, cada uma com 4 metros de comprimento, foram cravadas sob a água.

Esse processo levou dois anos e dois meses para ser concluído.

Além disso, a madeira teve de ser proveniente das florestas da Eslovênia, Croácia e Montenegro e transportada para Veneza por via marítima. Portanto, pode-se imaginar a escala desta empresa.

Usar a madeira como estrutura de suporte pode ser uma surpresa, pois a madeira é relativamente menos durável do que a pedra ou o metal. O segredo da longevidade da base de madeira desta bela cidade é o fato de estar submersa.

A decomposição da madeira é causada por microrganismos, como fungos e bactérias. Como o suporte de madeira de Veneza está submerso na água, não fica exposto ao oxigênio, um dos elementos de que os microrganismos precisam para sobreviver.

Além disso, o fluxo constante de água salgada ao redor e através da madeira petrifica a madeira com o tempo.

