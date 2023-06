Câmara realiza exposição sobre história do município

Será aberta na próxima segunda-feira, dia 5, às 9 horas, na Câmara Municipal, uma exposição sobre os ex-prefeitos eleitos de Jataí e outros fatos e personagens da história da Cidade Abelha. A mostra faz parte dos eventos relativos à comemoração do 128º aniversário de emancipação político-administrativa de Jataí.

Organizada pela Escola de Gestão e Eficiência Legislativa (Egel), a exposição terá como palco o saguão térreo do Palácio das Abelhas. Além da homenagem aos ex-prefeitos, estão sendo instalados banners com fotos e breves relatos históricos a respeito do município, de autoria do escritor Dorival Carvalho Mello, autor dos livros “Porões do passado”, “Jatahy: páginas esquecidas” e outras obras sobre a história do município.