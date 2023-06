Cantor Zezé di Camargo investe em energia solar e inaugura usina em fazenda de Araguapaz (GO)

O cantor sertanejo Zezé di Camargo acompanhou o crescimento do setor no ano passado e decidiu investir em energia solar, adquirindo um sistema para sua fazenda em Araguapaz (GO). Após duas semanas de instalação, a entrega do projeto foi realizada nesta segunda-feira (29/05) pela rede de franquias EcoPower.

De acordo com o setor de engenharia da empresa, o sistema tem potência instalada de 92,2 kWp e geração mensal média de 11.000 kWh. Segundo o cantor, além de economizar com energia elétrica na propriedade, o projeto foi pensado como forma de investimento em razão da rentabilidade de 1,5% ao mês.

Com 1.500 hectares de terra e avaliada em cerca de R$ 65 milhões, a fazenda “É o Amor” conta com uma criação de centenas de gados de raça e serve como uma das principais fontes de renda do cantor. “A experiência foi maravilhosa, a gente deixou 100% na confiança da engenharia da EcoPower. Eles foram lá, viram qual seria a melhor maneira de fazer a usina e escolheram a área na fazenda”, comenta o cantor.

A partir da instalação do sistema de energia solar, a economia média na conta é estimada em R$ 5800 por mês. Segundo ele, ainda será possível repassar o excedente de energia para outros imóveis localizados no estado e talvez vender para a rede distribuidora.

“Foi feito um estudo de várias propostas de empresas de energia solar. Começou com uma parceria e aí eu me interessei pelo investimento, já que hoje dá pra ganhar dinheiro com energia limpa. Então foram dois fatores, a credibilidade da empresa e a rentabilidade do projeto”, explica Zezé.

Para o presidente da EcoPower, Anderson Oliveira, a parceria com o cantor trouxe benefícios à empresa e muita satisfação. “O Zezé como empreendedor, passa muita credibilidade ao cliente porque mostra, com uma linguagem muito simples, que faz sentido investir em energia solar, seja para uso próprio seja para ter uma renda extra”.

“Nós vimos com muito orgulho e satisfação essa parceria porque a gente sabe o que ele representa para o Brasil. E para nós, que começamos lá atrás sem estrutura, sempre vimos a história dele como referência e o admiramos como artista”, completa Anderson.