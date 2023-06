Máquinas agrícolas de alta tecnologia farão presença na Bahia Farm Show

Se para os produtores rurais, as máquinas agrícolas representam mais eficiência, produtividade e rentabilidade ao negócio; para o público em geral, elas significam a imponência de um setor que faz o Brasil dar um salto para o futuro. A Bahia Farm Show 2023, com início nesta terça-feira (6), reunirá o que há de mais avançado em plantadeiras, colheitadeiras, pulverizadores, tratores, dentre outras tecnologias agrícolas que prometem levar maior precisão e autonomia para o campo. Dentre os 420 expositores confirmados que representarão um total de 1200 marcas, parte deles estarão em estandes, que vem sendo montados na área central do Complexo Bahia Farm, e que atrairão de longe a atenção do público presente pela grandiosidade das máquinas e equipamentos. A feira tem a previsão de superar os negócios no patamar dos R$ 7,9 bilhões, recorde atingido na edição passada.

Tradicional expositor na Bahia Farm Show, a Agrosul – John Deere trará nesta 17ª edição da feira como destaque a colheitadeira X9, que vai proporcionar um alto desempenho no campo e que suporta condições difíceis, por meio do conjunto mecânico, eletrônico e digital de soluções completas. Também estará na feira o trator 3036, com potência de 36 CV e que apresenta alto rendimento, com design compacto e encaixe para operar em ambientes estreitos e que exigem agilidade nas manobras. “Em sua participação na feira, a Agrosul proporcionará experiências imersivas, em um ambiente que conecta o físico ao digital proporcionando aos visitantes interações com estações de realidade virtual para que estes possam conhecer um pouco mais sobre o ecossistema John Deere, colocando os clientes no centro das soluções”, reforça a gerente de marketing tático da Agrosul – John Deere, Bruna Lermer.

A empresa Indutar pretende apresentar na Bahia Farm Show o único rolo faca do mundo, projetado especificamente para destruir soqueira do algodão (restos da plantação após a colheita). Batizado de Destroyer, segundo o fornecedor, a máquina tem tecnologia inovadora e de alto desempenho com uma solução eficiente para os cotonicultores. Quem também estará na Bahia Farm Show é a fabricante alemã Horsch, através da concessionária Jaraguá Máquinas, toda a sua linha de produtos. Os grandes destaques dessa edição são: as plantadeiras auto transportáveis da linha Maestro, o pulverizador de alto rendimento Leeb VL, o lançamento da linha de Semeadoras com até 106 linhas e o lançamento da linha de preparos de solo. Já a New Holland estará presente e deverá trazer de volta a sua linha de construção visando atender as demandas do agronegócio. Na última edição da feira, a pá carregadeira 12D EVO, escavadeira hidráulica E215C EVO, minicarregadeira L320 e a retroescavadeira B95B foram as vedetes da marca.

Com grande sucesso de vendas, a Maxum, revendedora da Case IH, estará mais uma vez na Bahia Farm com o seu ecossistema completo de agricultura digital, visando aumentar a performance e a rentabilidade no campo. Na edição passada, a empresa apresentou os tratores Magnum AFS Connect e Steiger AFS Connect, que se destacaram pela capacidade de conectividade, com o sistema de telemetria e de 100% de gerenciamento remoto, com acesso de qualquer lugar, do escritório ou do campo. A depender das estruturas que vêm sendo montadas, as empresas de máquinas agrícolas deverão surpreender novamente, acredita o diretor executivo da Bahia Farm Show, Alan Malinski. “Diante do resultado das feiras agrícolas que antecederam a Bahia Farm e da produtividade nos campos do Matopiba, esperamos novamente um ano de bons negócios fechados dentro da feira, e que os visitantes não percam a oportunidade de conferir as grandes máquinas de perto”, reforça.

Entrada – Os ingressos para a Bahia Farm estão à venda e poderão ser adquiridos sem filas e online no site: https://ingresso.wiesoo.com/. Parte da renda dos ingressos será revertida para o Hospital do Oeste.