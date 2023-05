Como reeleição de Erdogan na Turquia impacta o Oriente Médio?

No último domingo, 28, o segundo turno das eleições turcas foi concluído com a manutenção de Recep Tayyip Erdogan no poder. A reeleição do atual presidente significa a sequência de um projeto nacionalista e de uma postura mais assertiva, com relações ambíguas com o Ocidente e com tensões e implicações na política externa do país.

Em relação ao Oriente Médio, existe uma complexidade histórica envolvendo Turquia e Israel.

“As relações entre Turquia e Israel têm sido complexas e, muitas vezes, nervosas, e estão enraizadas em questões geopolíticas, históricas e religiosas profundas. Erdogan adotou uma postura bastante crítica em relação a Israel ao longo de seu governo, manifestando apoio aos palestinos e condenando as políticas israelenses. Isso resultou em várias disputas diplomáticas e momentos de tensão entre os dois países, com a diminuição das relações diplomáticas e comerciais”, explica Karina Calandrin, doutora em Relações Internacionais e coordenadora de Programas e Projetos do Instituto Brasil-Israel (IBI).

Para Karina, agora reeleito, é provável que não haja mudanças na forma como entende a situação no Oriente Médio, “especialmente nas questões que envolvem o conflito palestino-israelense. As trocas de críticas, as disputas diplomáticas e, consequentemente, a redução nas relações comerciais e militares devem seguir, assim como o distanciamento significativo entre os dois países”.

Erdogan adotou uma postura pró-palestina e já fez declarações públicas fortes contra Israel, condenando suas políticas em relação aos palestinos. “Ele criticou abertamente as ações de Israel na Faixa de Gaza e defendeu a causa palestina em várias ocasiões. Essa postura inflamada gerou um ambiente hostil nas relações bilaterais entre a Turquia e Israel”, lembra a coordenadora do IBI, “de forma que é fundamental acompanhar a forma como Erdogan conduzirá seu novo ciclo, com suas posições e declarações envolvendo Israel”, conclui.

Apesar da postura mais bélica quando o assunto é Israel, foi o próprio Erdogan quem retomou as relações diplomáticas com o Estado judeu, em agosto de 2022. Na época, no entanto, quem estava no poder em Israel era Yair Lapid, agora líder da oposição durante o governo de Benjamin Netanyahu.

