Vereadora faz requerimento para instalação de redutores de velocidade, preferência para os chamados "Pardais".

Abimael quer cursos sobre violência e abusos contra menores

O vereador Abimael Silva sugeriu à administração municipal que sejam ministrados cursos para capacitar profissionais de diversas áreas sobre formas de abordar didaticamente o assunto da violência e do abuso de crianças e adolescentes e como diagnosticar situações de riscos. “A campanha Maio Laranja visa com ações efetivas combater o abuso e à exploração sexual de crianças e adolescentes”, lembrou ele. “O município de Jataí, consciente disso, realiza, há algum tempo, atividades no sentido de conscientizar cada vez mais a população jataiense, a comunidade escolar, dentre outros. Logo, é muito importante capacitar continuamente os profissionais de diversos setores da rede municipal para que tenhamos servidores preparados para abordar didaticamente a violência, o abuso e a exploração de crianças e adolescentes e, além disso, aprender a diagnosticar situações reais de riscos”. 241

Adilson solicita bebedouro para usina de asfalto da prefeitura

O vereador Adilson Carvalho requereu ao executivo a instalação de um bebedouro na usina de asfalto da prefeitura. “Tal solicitação é de grande importância, já que os colaboradores que trabalham nas manutenções dos asfaltos ficam diariamente expostos ao sol, sofrendo desidratação, necessitando, assim, de um bebedouro para o consumo de água potável”, explicou. 221

Alessandra quer redutores de velocidade em pontos estratégicos

A vereadora Alessandra Oliveira reivindicou à SMT a instalação de redutores de velocidade, preferencialmente por fiscalização eletrônica, em pontos estratégicos de Jataí. “A real causa de tantos acidentes que têm ceifado tantas vidas é a imprudência e o desrespeito que muitos motoristas fazem às leis de trânsito”, afirmou ela.

Carlinhos requer extensão de energia no Cyllenêo França

O vereador Carlinhos Canzi requereu à empresa Equatorial a extensão da rede de energia elétrica na Rua Maria Zaiden França e em parte das ruas 53 e 54, no bairro Cyllenêo França. “Esses trechos estão totalmente no escuro, facilitando a ação de criminosos e colocando as pessoas que ali residem, trabalham e trafegam em constante perigo”, alertou. “Nas proximidades estão localizadas empresas, a sede da Secretaria Municipal de Trânsito, a 18ª CPE e um barracão industrial, espaço destinado para confecção de roupas e outros”.