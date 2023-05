Vereador pede que governo municipal crie cursinho pré vestibular público

Mantelli reivindica unidade do Colégio Tecnológico

Continua após a publicidade

Por Francisco Cabral

O vereador Vicente Mantelli reivindicou à Secretaria de Estado da Retomada a implantação de uma unidade do Cotec (Colégio Tecnológico) em Jataí. A gestão dos Colégios Tecnológicos de Goiás (Cotecs) é realizada por meio de um convênio firmado entre a Secretaria da Retomada, a Universidade Federal de Goiás (UFG) e a Fundação RTVE. Com 17 unidades espalhadas pelo estado, os Cotecs ofertam cursos nas modalidades presencial, online e EaD, em diferentes turnos e com várias durações. “A variedade de ofertas e a facilidade de acesso vão ao encontro do objetivo do convênio, que é garantir que cada vez mais goianos tenham acesso à profissionalização gratuita e de qualidade”, declarou o parlamentar.

Marina pede extensão de asfalto em rua do bairro Sodré

Continua após a publicidade

A vereadora Marina Silveira requereu à administração municipal a extensão de pavimentação asfáltica, com sinalização adequada, e implantação de poste de energia com luminária na Rua P-4, quadra 15, no bairro Sodré. “A via não está contemplada em sua totalidade com asfalto, causando, com isso, inúmeros prejuízos aos moradores daquela região, pois a ausência do benefício impede investimentos naquele espaço, não há sinalização adequada e muito menos possibilidade de implantar comércio e calçadas nas portas das residências”, ponderou.

Genilson defende curso municipal preparatório para vestibulares

O vereador Genilson Santos propôs ao executivo a criação de um curso municipal preparatório para vestibulares, em parceria com as instituições de ensino superior sediadas no município, destinado a alunos da rede pública de ensino. “Por diversos motivos, estudantes que concluem o ensino médio em escolas públicas se sentem despreparados para competir em igualdade com estudantes oriundos de escolas particulares”, lembra ele. “Pensando em oportunizar meios para que esses estudantes possam se preparar para os processos seletivos das instituições de ensino superior é que estamos propondo a criação desse curso municipal preparatório, a ser ministrado aos sábados, de forma gratuita”.

Marcos Patrick requer alambrado para quadra próxima a Cmei

O vereador Marcos Patrick solicitou à prefeitura a instalação de um alambrado na quadra de futsal da praça ao fundo do Condomínio Barcelona, ao lado do Cmei José Carlos. “Moradores que utilizam o local pediram a tela de proteção para impedir que durante as partidas a bola seja arremessada para a rua e venha a machucar algum pedestre que trafegue pelo local, alguma criança que esteja brincando na praça ou até mesmo se torne um motivo de ocorrência de acidente de trânsito, principalmente com ciclistas e motociclistas”, afirmou ele.