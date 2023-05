Família de brasileiros é acusada de tráfico de pessoas nos Estados Unidos

O tráfico de pessoas segue como um grande problema social, recebendo cada vez mais atenção nos últimos anos. Milhares de indivíduos são explorados e submetidos a condições desumanas, vítimas de uma rede complexa que opera a nível internacional.

Continua após a publicidade

Como um dos destinos mais procurados, os Estados Unidos enfrentam desafios significativos em termos de combate a essa modalidade de crime. Recentemente, uma família de brasileiros foi acusada de traficar pessoas para trabalhar em seus restaurantes, que ficam localizados no estado de Massachusetts. Os acusados são Jesse, Hugo e Chelbe Moraes, pai e filhos respectivamente.

Jesse e Hugo comandavam os restaurantes The Dog House e Taste of Brazil, que empregava imigrantes ilegais em condições análogas a escravidão, com partes de seus salários retidos e em constantes ameaças físicas e de deportação. Enquanto isso, Chelbe, que reside no estado de Minas Gerais, seria o responsável por encontrar as vítimas no Brasil e enviá-las aos Estados Unidos.

De acordo com Daniel Toledo, advogado que atua na área do Direito Internacional, fundador da Toledo e Associados e sócio do LeeToledo PLLC, escritório de advocacia internacional com unidades no Brasil e nos Estados Unidos, o tráfico de pessoas é um fenômeno complexo, que transcende fronteiras e exige atenção por parte das autoridades. “É um crime hediondo, que explora a vulnerabilidade de indivíduos que estão em busca de uma vida melhor. É preciso que existam leis mais rigorosas, fortalecendo a cooperação internacional e garantindo assistência legal adequada às vítimas, oferecendo uma possibilidade para que essas pessoas reconstruam suas vidas com dignidade”, declara.

Continua após a publicidade

Para Toledo, o caso chocante da família brasileira é um exemplo dos problemas proporcionados pelo tráfico de pessoas. “Vejo esse acontecimento como um lembrete de que esses fatos não conhecem fronteiras e afetam pessoas de todas as nacionalidades. Processos de fiscalização mais eficientes são fundamentais para oferecer proteção e apoio aos afetados, independentemente de sua origem, garantindo que a justiça seja feita e que esse tipo de exploração não encontre mais espaço", pontua.

É apontado pelas autoridades que a família também oferecia documentos aos imigrantes para apoiar pedidos de refúgio ou obter autorizações de trabalho.

Após seis meses de investigações, o departamento de justiça do estado de Massachusetts atribuiu novas acusações. O depoimento de um trabalhador do Taste of Brazil revelou que os funcionários ganhavam apenas 30% de um salário mínimo e não recebiam as gorjetas oferecidas pelos clientes. Além disso, trabalhavam aproximadamente 14 horas por dia sem direito a folgas.

O especialista em Direito Internacional acredita que casos como esse podem conscientizar as pessoas a procurarem os meios legais para irem aos Estados Unidos. “Essas pessoas passam meses ou até mesmo anos em situações desumanas simplesmente por terem entrado no país de forma ilegal. São abusadas física e psicologicamente e vivem em constante medo de uma possível deportação. Com essa situação vindo à tona, espera-se que o número de brasileiros que tentam entrar no país de forma ilegal diminua”, finaliza.

Sobre Daniel Toledo

Daniel Toledo (foto) é advogado da Toledo e Advogados Associados especializado em Direito Internacional, consultor de negócios internacionais, palestrante e sócio da LeeToledo PLLC. Para mais informações, acesse: http://www.toledoeassociados.com.br. Toledo também possui um canal no YouTube com mais 180 mil seguidores https://www.youtube.com/danieltoledoeassociados com dicas para quem deseja morar, trabalhar ou empreender internacionalmente. Ele também é membro efetivo da Comissão de Relações Internacionais da OAB Santos, professor honorário da Universidade Oxford - Reino Unido, consultor em protocolos diplomáticos do Instituto Americano de Diplomacia e Direitos Humanos USIDHR e professor da PUC Minas Gerais do primeiro curso de pós graduação em Direito Internacional, com foco em Imigração para os Estados Unidos