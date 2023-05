Uma noite de homenagens e emoção

Por Francisco Cabral

Em sessão solene realizada no último dia 25, no Centro de Cultura e Eventos Dom Benedito Domingos Cóscia, a Câmara Municipal promoveu diversas homenagens, com destaque para o resgate da história de todos os prefeitos eleitos de Jataí. O grande público que compareceu pôde aproveitar ainda diversas atrações artísticas, com direito a show da dupla Peão Carreiro e Praiano, fruto de parceria com a prefeitura.

Foram homenageados o atual prefeito, Humberto Machado, seus antecessores vivos, Nelson Antônio da Silva, Fernando Henrique Peres e Vinícius Luz, e, representados por seus descendentes, os prefeitos já falecidos, Epaminondas Honório Campos, Cyllenêo França, Luziano de Carvalho, Antônio Soares Gedda, César de Almeida Melo, Dorival de Carvalho e Mauro Antônio Bento.

Também houve homenagens, por meio da entrega de moções de aplausos aprovadas por todos os vereadores, às instituições de ensino superior de Jataí e aos ex-vereadores Elita Carvalho, autora do “Hino a Jataí”, e Nivaldo Souza Morais, autor do projeto que resultou no feriado de 31 de maio para comemorar o aniversário da cidade. Já o ex-promotor de justiça e empresário do setor educacional Evaristo Anania de Paula recebeu o Troféu Jatobá.

Entre as atrações, tivemos a Orquestra de Violeiros de Jataí, o grupo de teatro Art’cum Pequi, a banda do Colégio da Polícia Militar Nestório Ribeiro, o coral da Primeira Igreja Batista de Jataí, que interpretou o “Hino a Jataí”, e o coral com 120 vozes do Copeja (Conselho dos Pastores de Jataí), além da dupla Peão Carreiro e Praiano.

HISTÓRICO

Em 1947, Jataí teve sua primeira campanha eleitoral para o poder executivo municipal. Epaminondas Honório Campos foi o primeiro prefeito eleito de Jataí. Antes dele, chefiaram o executivo apenas prefeitos nomeados pelo governo estadual os chamados intendentes.

O mandato de Epaminondas teve início no dia 2 de dezembro de 1947 e terminou no dia 31 de janeiro de 1951. Ele foi o criador do Departamento Municipal de Estradas de Rodagem.

Para homenagear o piloto jataiense que se tornou herói na Segunda Guerra Mundial e recém-chegado da Itália, nomeou a antiga Praça da Bandeira de Praça Tenente Diomar Menezes.

Epaminondas era irmão de Francisco Honório de Campos, que hoje dá seu nome ao Museu Histórico de Jataí, sediado no prédio que pertenceu à família.

O segundo prefeito eleito de Jataí foi Cyllenêo França. E ele exerceu o cargo em duas oportunidades.

Seu primeiro mandato foi do dia 1º de fevereiro de 1951 até 31 de janeiro de 1955. Novamente eleito pelos jataienses, voltou à prefeitura entre 31 de janeiro de 1961 e 31 de janeiro de 1966.

Em suas administrações, Cyllenêo calçou e arborizou as principais ruas, construiu a rodoviária e o mercado municipal, com desenho que homenageou os traços de Oscar Niemeyer para o Palácio da Alvorada, da então novíssima capital federal, Brasília.

Como deputado estadual (de 1955 a 1959), ele apresentou o projeto de lei que resultou na criação do Parque Estadual de Formoso, hoje batizado como Parque Nacional das Emas. Também apresentou proposta de emancipação de Itajá, Itarumã, Aporé e Serranópolis, antigos distritos de Jataí.

Em 31 de janeiro de 1955 tomou posse o terceiro prefeito eleito da história da Cidade Abelha. O jovem Luziano Ferreira de Carvalho, logo no seu primeiro ano de mandato, teve o privilégio de receber o então candidato a presidente da República Juscelino Kubitschek, que começou em Jataí sua campanha. No dia 4 de abril de 1955, JK prometeu, depois de ouvir o questionamento de Antônio Soares Neto, o Toniquinho, que, caso fosse eleito, faria cumprir a Constituição e construiria uma nova capital no centro do país.

As principais obras de Luziano foram a encampação do serviço de água potável, o levantamento aerofotogramétrico da cidade, com o objetivo de construir a rede urbana de água potável, e a implantação do Grupo Escolar Serafim de Carvalho. Seu mandato terminou no dia 31 de janeiro de 1959.

Em 1958 foram realizadas em todo o país eleições cujos vencedores teriam apenas dois anos de mandato. A intenção era unificar a data das eleições, fazendo com que acontecesse no mesmo ano a escolha de presidente, governadores e prefeitos.

Assim, em Jataí, o povo elegeu o vereador Antônio Soares Gedda, do PSD, para esse chamado mandato-tampão, que durou de 31 de janeiro de 1959 a 31 de janeiro de 1961.

Devido ao pouco tempo de mandato, sua maior obra foi transformar-se em elemento pacificador, por ter bom trânsito entre as correntes políticas que disputavam o poder em Jataí naquela época.

Com sua habilidade, Antônio Soares Gedda conseguiu ser eleito vereador em seis oportunidades, em uma carreira que durou mais de 30 anos. Gedda faleceu no ano em que completaria 100 anos de idade.

Outro grande nome da nossa história política a governar Jataí duas vezes foi César de Almeida Melo. Seu primeiro mandato teve início no dia 31 de janeiro de 1966 e terminou no dia 31 de janeiro de 1970. O segundo começou depois que ele renunciou a uma cadeira de deputado estadual e resolveu disputar novamente a eleição para voltar a comandar o município, o que ocorreu de 31 de janeiro de 1973 a 31 de janeiro de 1977.

Em seus primeiros quatro anos como prefeito, César planejou construir nova sede do Paço Municipal, onde hoje se encontra a Receita Federal. Obstado pela Câmara de Vereadores, abandonou a ideia. Foi ele que implantou uma fonte sonoro-luminosa na Praça Padre Brom, a praça da Igreja Matriz, que se tornou cartão postal da cidade. Em seus mandatos o asfalto espalhou-se pela cidade, pois a pavimentação foi uma de suas marcas.

Entre os dois mandatos de César de Almeida Melo, Jataí foi governada pelo engenheiro Dorival de Carvalho, de 31 de janeiro de 1970 até o dia 31 de janeiro de 1973.

As obras mais importantes de Dorival foram a construção de nova sede da prefeitura, denominada de Palácio das Abelhas, inaugurada em 1973 e que hoje abriga a Câmara Municipal, a estação de tratamento de água potável de Jataí e a recuperação da malha viária do município.

Em relação à parte administrativa, Dorival de Carvalho criou novos departamentos e deu transparência a sua administração. Em 1976 ele tentou voltar à prefeitura, mas acabou em segundo lugar na disputa eleitoral daquele ano.

Mauro Antônio Bento foi mais um chefe do executivo jataiense com dois mandatos. Advogado com poucos anos de profissão, com apenas 28 anos assumiu a prefeitura, no dia 31 de janeiro de 1977, encerrando sua gestão em 1º de fevereiro de 1983. Sua segunda passagem pela chefia do executivo jataiense foi de 1º de janeiro de 1989 a 1º de janeiro de 1993.

Mauro Bento deixou sua marca na história com uma grande quantidade de obras e inovações, especialmente no primeiro mandato.

Hoje sede da Biblioteca Municipal e da Secretaria de Cultura, o Pronto Socorro Municipal foi construído em apenas em 150 dias. Mauro também promoveu a renovação da frota rodoviária e da malha viária do município.

Também em sua primeira gestão foi inaugurado o ginásio de esportes JK, palco de grandes competições esportiva e de shows memoráveis, como o dos Trapalhões, quando o grupo estava em seu auge.

Na Rua Riachuelo, foi construído o prédio para abrigar o então Campus Avançado da Universidade Federal de Goiás, a UFG, que muito mais tarde se transformaria na Universidade Federal de Jataí.

Mauro Bento construiu ainda o Matadouro Municipal e investiu em asfalto, saúde e educação. Foi ainda presidente da empresa estatal Metais de Goiás, a Metago e foi deputado estadual de 1987 a 1988. Um acidente em um de seus garimpos lhe tirou a vida precocemente, em dezembro de 2004.

Depois de ser vereador e secretário da administração Mauro Bento, Nelson Antônio da Silva foi eleito para seu primeiro mandato, governando o município de 1º de fevereiro de 1983 a 1º de janeiro de 1989. Voltou ao comando do executivo em 1º de janeiro de 1993 e encerrou sua segunda gestão no dia 1º de janeiro de 1997.

Entre as prioridades de primeiro mandato estavam o social e o Projeto Abelha, que atendeu inúmeras crianças da nossa cidade.

No segundo mandato, as obras tiveram mais destaque, em especial com a construção de uma nova Rodoviária, considerada a segunda melhor do Estado, perdendo apenas para a capital; a construção do estádio ‘Arapucão’, até hoje um dos maiores da região Centro-Oeste, e o viaduto sobre a Avenida Goiás.

Formado em direito, Nelson assumiu temporariamente o mandato de deputado estadual na 12ª legislatura; foi ainda diretor do Consórcio Rodoviário Intermunicipal, o Crisa, e do Cerne, hoje agência de comunicação ABC.

Ex-vereador e ex-presidente da Câmara Municipal, Fernando Henrique Peres foi prefeito de Jataí 31 de janeiro de 2005 a 31 de dezembro de 2008. Sócio-proprietário do jornal “Folha do Sudoeste”, ele também é conhecido como Fernando da Folha.

Com uma administração voltada para a educação e o esporte, principalmente com a implementação de projetos e a entrega de obras que incentivavam as atividades esportivas entre os jovens, Fernando ficou ainda mais marcado pelo empenho em prol do desenvolvimento econômico do município.

Foi durante sua gestão que surgiram as tratativas para trazer para Jataí usinas de cana de açúcar. Dessas negociações, concretizou-se a vinda de uma das maiores produtoras de álcool do mundo, a Cosan, que logo depois mudou seu nome para Raízen. A nova indústria também representou uma diversificação maior no setor agrícola local.

De 1º de janeiro de 2017 a 31 de dezembro de 2020, Jataí foi governada por Vinícius de Cecílio Luz.

Com um mandato de vereador e experiência no primeiro escalão da administração municipal nos anos anteriores, Vinícius Luz concorreu a apenas um mandato como chefe do executivo jataiense.

Sua gestão ficou marcada pela atenção às contas públicas, pela preocupação com os profissionais da educação e pela implementação da Guarda Civil Municipal e do videomonitoramento em todas as repartições públicas, grandes investimentos que representaram um avanço na questão da segurança pública no município.

Em seu mandato também foi consolidado o Distrito Industrial, com a implantação da infraestrutura necessária para a instalação de novas empresas. E a economia local ganhou ainda mais incremento com a criação do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social de Jataí (Codes).

Recordista em número de mandatos à frente do executivo jataiense, Humberto de Freitas Machado começou sua trajetória política como vice-prefeito e secretário na segunda gestão de Nelson Antônio da Silva.

Atualmente está em seu quinto mandato. O primeiro foi de janeiro de 1997 a dezembro de 2000; o segundo, 2001 a 2004; o terceiro, 2009 a 2012; o quarto de 2013 a 2016. O quinto começou no dia 1º de janeiro de 2021 e segue até os dias atuais.

Formado em engenharia civil, Humberto Machado já despontou na administração pública como tocador de obras já como vice-prefeito, pois foi justamente o secretário de Obras do prefeito Nelson Antônio.

Como chefe do executivo, continuou com essa característica e também revelou preocupação em relação ao urbanismo e disposição para o investimento no turismo. A criação de lagos, parques e outros logradouros e monumentos trouxe mais qualidade de vida à população e estimulou a atividade turística.

Humberto Machado nunca se candidatou a cargos legislativos, concentrando sua carreira política em eleições para o executivo municipal.