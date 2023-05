Legislativo jataiense homenageia ex-prefeitos eleitos e faz resgate da história de Jataí.

Com direito a show da dupla Peão Carreiro e Praiano, será realizada nesta quinta-feira, dia 25, às 19 horas, no Centro de Cultura e Eventos Dom Benedito Domingos Cóscia, uma solenidade em homenagem aos prefeitos eleitos de Jataí, uma história que começou em 1947. Antes dessa data, o município teve no comando do executivo intendentes (eleitos ou não) e prefeitos nomeados pelo governo estadual. O resgate da trajetória histórica do município também será um dos temas da noite.

Continua após a publicidade

Serão homenageados o atual prefeito, Humberto Machado, seus antecessores vivos, Nelson Antônio da Silva, Fernando Henrique Peres e Vinícius Luz, e, representados por seus descendentes, os prefeitos já falecidos, Epaminondas Honório Campos, Cyllenêo França, Luziano de Carvalho, Antônio Soares Gedda, César de Almeida Melo, Dorival de Carvalho e Mauro Antônio Bento.

O evento, que contará ainda com apresentações musicais e outras atrações artísticas, será transmitido ao vivo pela TV e pela Rádio Câmara, por meio do site www.jatai.go.leg.br, do canal no YouTube e das redes sociais do legislativo jataiense.

Entre as atrações confirmadas estão a Orquestra de Violeiros de Jataí, o grupo de teatro Art’cum Pequi, a banda do Colégio da Polícia Militar Nestório Ribeiro, o coral da Primeira Igreja Batista de Jataí, que interpretará o Hino a Jataí, o coral com 120 vozes do Copeja (Conselho dos Pastores de Jataí) e, para finalizar, um show com a dupla Peão Carreiro e Praiano.