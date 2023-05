Bahia Farm Show 2023 apresenta programação

Com foco na difusão de conhecimento e tecnologia, a feira agrícola sediará, entre 6 a 10 de junho, uma ampla grade de palestras e debates com nomes renomados do agronegócio nacional

Ingressos – Para melhor receber os participantes interessados na programação de palestras, a Bahia Farm Show oferecerá uma infraestrutura moderna dentro do complexo com quatro auditórios climatizados, disponibilidade de recursos audiovisuais e conforto. Para esse ano, a organização está inaugurando um novo espaço, o auditório no estande da Associação de Agricultores e Irrigantes da Bahia (Aiba), que se juntará aos já conhecidos auditórios localizados na Fundação Bahia e nos pavilhões cobertos do Centro de Treinamentos da Abapa. Para conferir a programação de palestras e ter acesso à exposição de maquinário e novas tecnologias agrícolas, os ingressos já estão disponíveis e podem ser adquiridos de forma antecipada e sem filas no site da Bahia Farm Show, em https://ingresso.wiesoo.com/. Parte do valor será revertida para o Hospital do Oeste, por meio do programa Ingresso Solidário.

Ascom Bahia Farm ShowComo o tema “Agro Sem Fronteiras”, a próxima edição da Bahia Farm Show será marcada, mais uma vez, pela apresentação de uma ampla e diversificada programação de palestras e debates que vão permitir maior disseminação de conhecimento e tecnologia para o homem do campo. Nesta 17ª edição, a programação foi dividida em painéis, que vão debater temas de interesse dos agricultores, técnicos, consultores, profissionais e estudantes ligados ao setor do agronegócio, como: agricultura digital, sustentabilidade, crédito rural, pesquisa, tecnologia e segurança jurídica, dentre outros. A programação oficial terá início ainda no primeiro dia, 6 de junho, às 15h, com o tradicional fórum de abertura, televisionado pelo Canal Rural, e que trará como tema principal “O sistema do plantio direto: potencialidades e desafios”.

“A programação de palestras da Bahia Farm Show foi montada visando levar informações sobre toda a complexidade que cerca a gestão de uma propriedade rural. A feira vai proporcionar nos cinco dias uma série de eventos e debates para que os participantes possam se atualizar com profissionais renomados e debater as soluções e tirar as suas dúvidas direto com quem entende. Teremos cerca de 20 atividades na programação oficial com soluções em energia limpa e renovável, digitalização das etapas do processo de monitoramento de pragas, boas práticas sustentáveis, certificação ambiental, desafios da sucessão familiar, cobrança de impostos como Funrural, dentre outros. A Bahia Farm Show será o lugar certo para quem pensa no desenvolvimento do seu negócio e do agronegócio regional como um todo”, reforça o diretor-executivo da Bahia Farm Show, Alan Malinski.

No segundo dia, 7 de junho, se destacam na programação o Workshop de Resultados de Pesquisas da Safra 2022/23, a audiência pública da Comissão de Agricultura e Política Rural da Assembleia Legislativa da Bahia (Alba), e a reunião plenária do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Grande (CBHRG). No terceiro dia, 8 de junho, “A segurança no campo e direito de propriedade para o agro” será o tema do painel de segurança jurídica; e no quarto dia, 9 de junho, “As oportunidades para os negócios verdes, com as boas práticas agrícolas, certificações e mecanismos financeiros para uma agricultura sustentável” será tema do painel de Sustentabilidade. O painel Energia Limpa com o tema “Energia Solar – Soluções para o Agronegócio” encerra no sábado, 10 de junho, a grade de palestras e debates da Bahia Farm Show 2023. A programação completa está disponível e pode ser acessada diretamente no site: https://bahiafarmshow.com.br/grade-de-palestras/