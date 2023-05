Câmara Municipal de Jataí faz resumo das atividades

Por Francisco Cabral

Teve início nesta terça-feira, dia 23, no plenário João Justino de Oliveira, a segunda temporada de sessões ordinárias da Câmara Municipal de Jataí em maio. Vários projetos e requerimentos foram discutidos e votados pelos vereadores, que, momentos antes do início da reunião plenária, receberam o prefeito Humberto Machado no gabinete da presidência.

O chefe do executivo falou sobre projetos enviados e informou a respeito das próximas obras planejadas para o município, como a construção de mais mil casas pelo projeto Minha Casa, Minha Vida, do governo federal.

A próxima sessão ordinária está prevista para esta quarta-feira, dia 24, às 8 horas, também com transmissão ao vivo pela TV e pela Rádio Câmara, por meio do site www.jatai.go.leg.br, do canal no YouTube e das redes sociais do legislativo jataiense.