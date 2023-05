Produtor em MT precisa comercializar milho a R$ 48,42 para cobrir custos da safra 2023/24

POR VIVIANE PETROLI, DE RONDONÓPOLIS (MT)

Continua após a publicidade

Para cobrir despesas da safra 2023/24 produtor de milho em Mato Grosso deverá comercializar a saca de 60 quilos a R$ 48,42 em média. A estimativa é do Instituto Mato-grossense de Economia Agropecuária (Imea) diante da projeção do custo operacional total (COT) em R$ 5.114,26 por hectare na próxima temporada.

A projeção do custo de produção para o ciclo futuro refere-se as perspectivas levantadas para milho de alta tecnologia em abril de 2023. De acordo com o Imea, em abril o preço médio da saca de milho no estado ficou cotado em R$ 47,28.

O custo operacional total previsto em abril apresentou leve recuo de 0,79% em relação a março. Ao se comparar com o ciclo 2022/23 verifica-se elevação significativa ante os R$ 4.684,99 desembolsados para semear um hectare. Na safra 2021/22 o desembolso havia sido em média de R$ 3.641,31 e na 2020/21 de R$ 2.840,06.

Continua após a publicidade

“Assim, considerando esse cenário de preços abaixo do P.E., seria necessário que o rendimento da safra atingisse pelo menos 108,18 sacas por hectare para que um produtor modal consiga cobrir seus custos. Dessa forma, a combinação de custos altos e preços em queda, chamam atenção quanto as margens dos produtores para a próxima temporada”, pontua o Imea.

Custeio recua 0,70% na variação mensal

De acordo com dados trazidos pelo Imea, o custeio do milho alta tecnologia para safra 2023/24 caiu 0,70% ante o mês de março, ficando cotado a R$ 3.468,79. Essa retração, aponta o Instituto, se deu devido à diminuição nos custos com fertilizantes de 1,79% e operações mecanizadas de 1,70%. Já defensivos agrícolas recuaram 1,24%.

Em contrapartida, ao se analisar o custeio com sementes a variação mensal apresentou alta de 2,61%.

O custeio na safra 2022/23 para o milho alta tecnologia ficou consolidado em R$ 3.320,97.

Segundo o Imea, o custo total estimado em abril para a temporada futura ficou em R$ 6.183,51, leve retração de 0,99% ante a perspectiva de março, contudo acima dos R$ 5.610,78 da safra 2022/23.

Fonte: Canal Rural