Mais uma temporada de sessões do Legislativo Municipal

Teve início nesta terça-feira, dia 23, às 9 horas, no plenário João Justino de Oliveira, a segunda temporada de sessões ordinárias da Câmara Municipal de Jataí em maio. Também estão previstas reuniões plenárias para os dias 24 e 25, às 8 horas. Todas as sessões transmitidas ao vivo pela TV e pela Rádio Câmara, por meio do site www.jatai.go.leg.br, do canal no YouTube e das redes sociais do legislativo jataiense.

Abimael pede informações sobre instalação de câmeras em escolas

O vereador Abimael Silva requereu ao executivo informações sobre a implementação da Lei Municipal nº 4.100/2019, que dispõe sobre a instalação de câmeras de segurança nas escolas da rede pública do município. “Após os recentes ataques em escolas no Brasil e as constantes ameaças que têm causado medo, não só aos alunos, pais e professores, mas em toda sociedade em geral, este parlamento tem buscado não medir esforços para promover segurança às escolas do município”, afirmou ele. “Neste sentido, requer-se informações, com máxima urgência, sobre a implementação da lei que determinou a instalação de câmeras nas escolas da rede pública de Jataí ou, na ausência da implementação da referida lei, que se informe um cronograma detalhado para a instalação das câmeras de monitoramento de segurança nas dependências e nas cercanias de todas as escolas do município. Além disso, aproveita-se a oportunidade para solicitar a integração das câmeras com o sistema de monitoramento da Guarda Municipal”.

Adilson requer calçada em torno do campo do bairro Mauro Bento

O vereador Adilson Carvalho solicitou à administração municipal a construção de calçada em volta do campo de futebol do bairro Mauro Antônio Bento. “O local está servindo para o descarte inapropriado de lixo, as pessoas têm jogado rejeitos de toda espécie, como lixo doméstico e até animais mortos”, informou ele. “Com o período chuvoso e o acúmulo de lixo, a proliferação de mosquitos da dengue e outros insetos tende a aumentar, causando diversas doenças. Dessa forma, entende-se que a implantação de uma calçada em torno do campo servirá tanto para solucionar esse problema como para embelezamento do local, onde as pessoas poderão fazer suas caminhadas e praticar outras atividades físicas”.

Alessandra solicita regulação do Cadastro do Programa de Castração

A vereadora Alessandra Oliveira reivindicou à prefeitura a regulação do Cadastro do Programa de Castração de animais domésticos, para inclusão dos protetores independentes que não tenham o CadÚnico. “Desde a sua criação, o programa já atendeu e tem atendido inúmeras famílias carentes, protetores e associações, reduzindo assim, de forma significativa o abandono de filhotes e contribuindo com a saúde pública de Jataí e principalmente com a prevalência da dignidade e dos direitos garantidos pelo nosso ordenamento pátrio àqueles animais”, disse ela. “Todavia, a recente modificação do modelo de cadastramento dos animais não tem abarcado uma grande parcela de protetores e protetoras de animais de Jataí, embora esses protetores e protetoras não possuam o CadÚnico, nem renda compatível com a estipulada. É salutar lembrarmos que os animais que esses protetores cadastram no programa não são de sua posse ou curatela, ao contrário, são animais de rua, os quais são legalmente responsabilidade da administração pública”.

Carlinhos requer ampliação da UBS da Vila Brasília

O vereador Carlinhos Canzi requereu à administração municipal a ampliação da unidade básica de saúde da Vila Brasília, para que o local conte com uma sala para a realização do projeto Atividades Físicas para Todos. “Esse projeto tem a finalidade de oferecer aos cidadãos um estímulo para a prática de atividade física de forma gratuita e tem sido grande aliado na promoção da saúde, melhorando o condicionamento físico, psicológico, cardiovascular e demais indicadores de qualidade de vida”, afirmou. “Na UBS da Vila Brasília falta um local arejado e amplo para a prática dessas atividades físicas e também alguns materiais, que muitas vezes são improvisados com garrafas PET ou outros tipos de materiais”.