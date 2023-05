Vereadora sugere Lombada Invertida em esquina no Bairro Vila Fátima

Mantelli reivindica praça com academia em área ociosa

Continua após a publicidade

Por Francisco Cabral

O vereador Vicente Mantelli reivindicou à administração municipal a implantação de praça e a instalação de academia ao ar livre na área situada entre as ruas Italino Moura, Ambrosina Lima e Nestor Garcia Assis, localizada entre os bairros Dom Abel e Jardim da Liberdade. “O terreno hoje se encontra ocioso, com mato alto, abrigando animais peçonhentos e servindo como deposito irregular de lixo e demais dejetos”, informou. “A área em questão possui dimensão inferior a 500 metros quadrados, facilitando assim a implantação de uma praça de convivência de pequeno porte, juntamente com a instalação de academia ao ar livre e paisagismo”.

Marina sugere lombada invertida em esquina da Vila Fátima

Continua após a publicidade

A vereadora Marina Silveira sugeriu a implantação de lombada invertida na Rua Riachuelo, esquina com a Rua Frei Juliano, na Vila Fátima, com o objetivo de reduzir a velocidade dos veículos na via preferencial. “Com a nova sinalização da Rua Riachuelo para sentido único e preferencial naquela região, os usuários de veículos e motocicletas estão desenvolvendo velocidades não compatíveis a uma via urbana”, alertou. “Fizemos a mesma solicitação à Superintendência Municipal de Trânsito e a mesma indicou, através de pintura no solo, a velocidade recomendada para o local: 30 km/hora. Ocorre que infelizmente os motoristas e motociclistas continuam desenvolvendo velocidades compatíveis aos famosos ‘rachas’. Diante disto e sensibilizados com a situação de risco à vida das pessoas daquela região, e preocupados com a grande demanda de usuários que necessitam transitar na Rua Riachuelo, uma vez que ela é uma importante via de ligação aos bairros Serra Azul, Sodré, Fabrini, Popular, Setor Cohacol V, Setor Sul e Jardim Floresta, além de dar acesso à BR-060, entendemos que o único meio para evitar que aconteçam acidentes e atropelamentos é a implantação de meio seguro para inibir a velocidade dos veículos e resguardar a integridade física do pedestre naquela via, o que entendemos ser a lombada invertida que já tem nas vias anteriores à Rua Frei Juliano e que dão resultados, os veículos reduzem e depois já atingem velocidade altíssima da Rua Frei Juliano até a Rua B-3, no Bairro Sodré”.

Marcos Patrick solicita extensão de rede de energia na Rua Miranda de Carvalho

O vereador Marcos Patrick solicitou ao executivo a realização de um projeto de extensão de rede elétrica na Rua Miranda de Carvalho, no trecho entre as ruas 04 e W7, no Setor Epaminondas, bem como sua autorização e encaminhamento para a empresa Equatorial realizar sua execução. “Sabemos que é dever de estados e municípios zelar pela segurança de sua população, o que torna imperiosa essas extensões de redes elétricas, visto que os pontos mencionados estão totalmente no escuro, facilitando a ação de criminosos e colocando as pessoas que ali residem, trabalham e trafegam em constante perigo”, ponderou o parlamentar.

Genilson sugere centro de convivência para idosos

O vereador Genilson Santos sugeriu à prefeitura a criação de um centro de convivência do idoso, destinado à realização de atividades culturais, sociais e recreativas para pessoas acima de 60 anos. “A implantação desse espaço será de grande importância, uma vez que as atividades ali desenvolvidas irão contribuir significativamente no processo de envelhecimento saudável e ativo, no desenvolvimento da autonomia, da sociabilidade e prevenindo o isolamento e a exclusão social”, afirmou o parlamentar.