Bahia Farm Show 2023 Abre Venda De Ingressos Online

Já tradição no evento, toda vez que um ingresso é vendido, 20% do valor é revertido para o Hospital do Oeste (HO), em Barreiras (BA), maior unidade pública de saúde da região Oeste da Bahia.

Parte da venda dos ingressos da feira será revertida ao Hospital do Oeste, centro de saúde que atende pacientes de toda a região

Quem quiser garantir o ingresso para acessar a maior feira agrícola e de negócios do Norte e Nordeste do Brasil, com tranquilidade e sem atropelos já pode fazer a compra online.

Os ingressos da Bahia Farm Show 2023 estão disponíveis para venda e podem ser adquiridos diretamente no site oficial do endereço https://ingresso.wiesoo.com/, ao valor de 25 reais. Já tradição no evento, toda vez que um ingresso é vendido, 20% do valor é revertido para o Hospital do Oeste (HO), em Barreiras (BA), maior unidade pública de saúde da região Oeste da Bahia. É o Ingresso Solidário que em 2022 destinou 78 mil reais em equipamentos para o HO.

Estes equipamentos e as demais melhorias oriundas dos recursos do ingresso solidário garantem aos milhares de pacientes assistidos pelo HO da região Oeste e de estados como o Piauí e Tocantins, mais conforto e bem-estar. “A cada ano, a AIBA vem nos surpreendendo de forma positiva com as doações obtidas por meio dos ingressos da feira. Aqui, vários setores foram beneficiados e sabemos que esse ano não será diferente. Nosso foco é sempre promover melhorias para os nossos pacientes, só no ano de 2022, realizamos 225.287 atendimentos, uma média de 18.774 por mês”, explica a líder geral do Hospital do Oeste, Marina Barbizan.

Incorporado à Bahia Farm Show há oito anos, o Ingresso Solidário já garantiu dentre outros benefícios, reformas do refeitório, setor de bioimagem e reforma e da sala de espera, no setor de emergência. Na edição passada, quando a feira atingiu a marca história de 7,9 bilhões em volume de negócios, o valor do ingresso foi revertido em melhorias nos serviços de sonorização, comunicação, alimentação e no ambiente das enfermarias com a aquisição de 25 TVs Smart 40”; 5 TVs Smart 50”; fogão industrial com forno; homogeneizador de amostras; máquina de gelo; cinco sonares com Doppler; microondas; liquidificador industrial; cortador picador de mesa inox; purificador de água; estantes e microscópio.

“Nada mais justo do que doarmos estes recursos para melhorar as instalações deste importante centro hospitalar que recebe pacientes de toda a região. Trata-se de uma contribuição e um reconhecimento pelo trabalho de todos os profissionais que se dedicam a cuidar da saúde destas pessoas, além, é claro, de garantir mais conforto e aconchego aos pacientes”, destaca o presidente da Bahia Farm Show, Odacil Ranzi, ele preside também a Associação de Agricultores e Irrigantes da Bahia (Aiba), realizadora do evento.

Onde Comprar – Os interessados em conferir as novidades destinadas ao setor agrícola, podem se programar e comprar os tickets podem acessar https://ingresso.wiesoo.com/ Ao adquirir, de forma antecipada o ingresso, no valor de 25 reais, os visitantes terão acesso ágil e sem filas ao complexo da Bahia Farm Show, basta apenas apresentar o QR Code (digital pelo celular ou impresso previamente) nas catracas eletrônicas. A cada ingresso vendido, 5 reais serão doados ao Hospital do Oeste.

