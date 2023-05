Prefeito assina ordem de serviço para duplicação da Alameda das Primaveras

O evento que marca o início das comemorações do aniversário de 128 anos de Jataí aconteceu na manhã desta sexta-feira (19/05) no Gabinete do Prefeito e contou com a presença do Prefeito Humberto Machado, do vice-prefeito Geneilton Assis, dos vereadores, secretários, superintendentes da gestão e membros da imprensa.

Com a assinatura da ordem de serviço, o Prefeito Humberto Machado autorizou o início imediato das obras de duplicação da Alameda das Primaveras. Serão duplicados 5 km da extensão, do Parque JK até o trevo da BR 060. As obras incluirão terraplanagem, compactação e asfaltamento com CBUQ, além da construção de um canteiro central.

Com um investimento de quase 10 milhões de reais, a duplicação da avenida visa proporcionar maior segurança para os usuários que trafegam pelo trecho, garantindo melhor acessibilidade e transformando todas as entradas da cidade em vias com pista dupla.

Após a duplicação, a avenida receberá uma moderna iluminação em LED. As primaveras existentes ao longo da via serão replantadas.