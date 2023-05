Aconteceu na Câmara Municipal de Jataí

Durval solicita abertura de rua localizada na Vila Sofia

O vereador Durval Júnior solicitou à administração municipal a abertura e a continuação da Rua 20, entre as avenidas G e Castelo Branco, na Vila Sofia. “Trata-se de um antigo anseio dos cidadãos daquela região, que necessitam desta melhoria para que possam se locomover de forma mais simples, para não precisar mais dar uma volta, seja para chegar à Avenida G ou à Avenida Castelo Branco”, afirmou ele.

Alessandra reivindica ampliação de depósito de feirantes

A vereadora Alessandra Oliveira reivindicou ao executivo a ampliação da área de depósito utilizada pelos feirantes do Pavilhão Municipal de Eventos, bem como a reforma dos pisos e a construção de rampas de acesso de veículos. “As obras fornecerão uma infraestrutura logística capaz de alocar os novos feirantes/realizadores de eventos e as estruturas e instrumentos que eles utilizam”, disse ela. “Também é preciso providenciar a reforma do piso, que se encontra bastante deteriorado, causando o risco de quedas e tombos às pessoas que ali transitam, principalmente crianças e idosos”.

Deuzair pede revitalização do canteiro da Rua Dom Emanoel

O vereador Deuzair Parente requereu à prefeitura a revitalização do canteiro central da Rua Dom Emanoel, entre a Praça Clodoaldo Rezende e a Avenida Goiás. “Aquela via foi recapeada com CBUQ, sendo agora de suma importância a revitalização de seu canteiro central, com o intuito de zelar por um local bonito e agradável para se viver”, explicou.

Carlinhos: criada política de combate à obesidade no município

A Câmara aprovou projeto do vereador Carlinhos Canzi que cria no município a política de combate à obesidade e ao sobrepeso de adultos e crianças, de forma a implementar ações eficazes para a redução de peso e o combate à obesidade adulta e infantil, bem como à obesidade mórbida.