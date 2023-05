BRF abre inscrições para estágio técnico em manutenção

18 de maio de 2023 – A BRF, uma das maiores companhias de alimentos do mundo, com mais de 30 marcas em seu portfólio, entre elas, Sadia, Perdigão, Qualy, está com inscrições abertas para estágio técnico em manutenção. Podem participar os estudantes de cursos técnicos de mecânica, elétrica, meio ambiente, refrigeração, química, automação e eletrônica.

As oportunidades estão distribuídas em diversas cidades brasileiras em que a BRF conta com unidades produtivas. Confira a relação abaixo:

Goiás: Buriti Alegre, Jataí e Rio Verde;

Minas Gerais: Uberlândia;

Mato Grosso do Sul: Dourados;

Mato Grosso: Lucas do Rio Verde;

Paraná: Dois Vizinhos, Francisco Beltrão, Ponta Grossa e Toledo;

Rio de Janeiro: Seropédica;

Rio Grande do Sul: Lajeado, Marau e Serafina Corrêa;

Santa Catarina: Capinzal, Chapecó, Concórdia e Videira;

São Paulo: Embu das Artes, Jundiaí e Tatuí;

Os selecionados receberão bolsa auxílio compatível com o mercado, vale refeição ou refeitório no local (determinado de acordo com a localidade), auxílio transporte, seguro de vida, assistência médica e odontológica, Gympass e estarão dentro da trilha de desenvolvimento da Companhia.

As inscrições podem ser realizadas por meio deste link. Em caso de dúvidas, o aluno pode entrar em contato através do e-mail: [email protected].

Sobre a BRF

Uma das maiores companhias de alimentos do mundo, a BRF está presente em 117 países e é dona de marcas como Sadia, Perdigão e Qualy. Seu propósito é oferecer alimentos de qualidade cada vez mais saborosos e práticos, para pessoas e seus pets em todo o mundo, por meio da gestão sustentável de uma cadeia viva, longa e complexa, que proporciona vida melhor a todos, do campo à mesa.